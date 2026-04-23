發芽馬鈴薯年恐報廢5千萬顆 環境部：擬做堆肥

台美貿易協定放寬美國進口的發芽馬鈴薯，引發龍葵鹼中毒疑慮。有立委昨於立院衛環委員會質詢時，關心大量廢棄發芽馬鈴薯的處理流向。對此，環境部長彭啓明表示，應可做生質能或堆肥。

立委邱鎮軍指出，若以去年美國進口八二一七萬二千公斤的馬鈴薯當計算基礎，一顆中型馬鈴薯一五○公克，一年會有五億四七八一萬顆馬鈴薯進到台灣，長期運輸估百分之十的發芽率，也就是會有五四七八萬顆的發芽馬鈴薯，換算為八二一七噸的發芽廢棄物，垃圾車一次載運四噸，每天平均要運到五、六車，才能在一年清運完畢。

彭啓明說，馬鈴薯屬於農業廢棄物，是由農業部主責，算是生物質廢棄物，有機會做生質能或做肥料，不得已才會進焚化爐。

環境部化學署長蔡孟裕補充，農業部訂有「農業廢棄物再利用管理辦法」，廢棄馬鈴薯屬於植物殘渣，毒素會慢慢分解掉，通常優先利用做成堆肥，最差才會送去焚化爐。

但邱鎮軍質疑，馬鈴薯含水率高，送進焚化爐恐衍生戴奧辛，另洗滌馬鈴薯時，也會有殘留的化學藥劑，汙水處理廠有阻攔或淨化機制嗎？他批評，農業部開門放毒進來，卻是環境部幫忙擦屁股。

官員則解釋，要看有沒有氯的成分，才是產生戴奧辛的源頭。