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馬鈴薯逐顆檢查破功？食藥署：維持2%抽驗

聯合報／ 記者林琮恩李柏澔／台北報導
政府放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，引發食安疑慮。圖為大賣場販售的美國馬鈴薯，與新聞無關。本報資料照片
政府放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，引發食安疑慮。圖為大賣場販售的美國馬鈴薯，與新聞無關。本報資料照片

政府放寬美國發芽馬鈴薯進口規定，引發食安疑慮，行政院長卓榮泰於立法院備詢時宣稱要求海關「整櫃檢查，每一顆拿出來檢查」，引來外界質疑。對於卓揆的「逐顆檢查」說，衛福部食藥署低調以對，只強調將依法在邊境實施抽批查驗，若違規情況頻繁，最重可調升抽驗比率至逐批查驗。但此說法也形同打臉卓揆承諾。

卓揆前天在立法院表示，發芽、腐爛、有毒的馬鈴薯，絕對不會進入市場，「我們會整櫃檢查，每一顆拿出來檢查的」。遭到國民黨立委羅廷瑋質疑，卓榮泰在國會殿堂給出世界檢疫史上最震撼的承諾，若行政院最終拿不出具體執行數據，證明真的做到了逐顆檢查，就是徹頭徹尾的欺騙國會、藐視食安。

馬鈴薯發芽與否，屬於檢疫議題，由農業部把關，但如果含有龍葵鹼，則成為食安議題，由衛福部主管。據統計，衛福部現行邊境查驗人力員額為一○五人，但目前實際聘用八十五人，而每只海運貨櫃動恐有數十萬顆馬鈴薯，想要稽查人員每一顆都拿出來檢查，這無異為天方夜譚。

對於能否做到「每一顆馬鈴薯都拿出來檢查」，食藥署長姜至剛並未多談，只表示，現階段維持最低百分之二抽驗比率，如果抽驗結果發現農藥殘留、龍葵鹼不合格，將整批判定不合格，要求退運。

食藥署依「食品安全衛生管理法」規定，目前針對包括美國馬鈴薯在內的進口馬鈴薯，採「一般抽批」查驗，抽驗比率為百分之二至十，依風險程度滾動式調升抽驗比率，邊境檢驗項目為農藥殘留、重金屬殘留與配醣生物鹼／茄鹼（龍葵鹼）等。

姜至剛解釋處理流程，農業部防檢署於檢疫時如發現馬鈴薯異常發芽，食藥署將接手檢驗該批馬鈴薯龍葵鹼濃度是否超過二○○ppm標準。至於未被檢出發芽的馬鈴薯，依法在邊境實施抽批查驗，檢查相關品項農藥、龍葵鹼等是否超過法規上限，並依照風險分級決定抽驗比率，若違規情況頻繁，最重可調升抽驗比率至逐批查驗。

如需逐批查驗，稽查人力是否足夠？食藥署表示，將依實際需求，彈性調整運用邊境查驗人力。

農政單位表示，美國出口馬鈴薯進口後，防檢署和食藥署將會同開箱檢查，假如船期有耽擱，只要有任何發芽情況就會進行龍葵鹼的檢測，確保都沒問題才會進到加工。卓院長指的應該是加工前的逐顆檢查，而非在海關就這樣做。

衛福部：由農業部監督剔除

而衛福部今天將赴立法院財政委員會報告未來發芽馬鈴薯處置方式，根據記者掌握書面報告，當中提到若經農業部檢疫，發現馬鈴薯有發芽問題，將先由農業部監督業者剔除發芽的「整顆馬鈴薯」，再由衛生單位抽驗檢測龍葵鹼，若經檢驗不符規定，「需整批銷毀」；至於整體邊境防控，食藥署進行食品輸入查驗，是依產品風險進行抽樣檢驗，項目包括農藥殘留、重金屬及龍葵鹼等項目，如檢驗不符規定，也將要求產品退運或銷毀。

美國 農業部 農藥殘留

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