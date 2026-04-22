美國馬鈴薯若發芽+驗出龍葵鹼需「整批銷毀」 食藥署長：全力把關食安

台美貿易協定簽署後，政府放寬美國發芽馬鈴薯輸入規定，不再需要整批退運。行政院長卓榮泰稱將開櫃逐顆檢驗，被質疑為天方夜譚。立法院財委會明天邀衛福部就馬鈴薯輸入查驗專題報告，衛福部於書面報告中暴露實際檢驗程序，輸台馬鈴薯若發芽且檢出龍葵鹼，需整批銷毀。衛福部食藥署長姜至剛強調，不論發芽與否，若抽驗發現龍葵鹼，最重可依法調升抽驗比率至逐批查驗。

衛福部提到，若經農業部檢疫，發現馬鈴薯有發芽問題，將先由農業部監督業者剔除發芽的「整顆馬鈴薯」，再由衛生單位抽驗檢測龍葵鹼，若經檢驗不符規定，「需整批銷毀」；至於整體邊境防控，食藥署進行食品輸入查驗，是依產品風險進行抽樣檢驗，項目包括農藥殘留、重金屬及龍葵鹼等項目，如檢驗不符規定，也將要求產品退運或銷毀。

姜至剛指出，如防檢署檢疫發現馬鈴薯異常發芽，食藥署將檢驗該批馬鈴薯龍葵鹼是否超過200ppm標準，若超標則需銷毀，將「義不容辭配合查驗，全力為國人食安把關」，至於未被檢出發芽的馬鈴薯，則依法在邊境實施抽批查驗，檢查相關品項農藥、龍葵鹼等是否超過法規上限，並依照風險分級決定抽驗比率，若違規情況頻繁，最重可調升抽驗比率至逐批查驗。

毒物專家指出，發芽、綠變馬鈴薯恐產生龍葵鹼，民眾攝食量每公斤2至5毫克便可能出現毒性。衛福部強調，馬鈴薯不論輸台前後，均需符合食品安全規定，若龍葵鹼超過每公斤200毫克，需退運或銷毀；如外觀已有腐爛、發霉、綠變等可能危及民眾健康情況，也不得流入加工用途，應該整顆丟棄，而非只將腐敗發芽部分切除。

外界質疑，卓揆提出逐顆檢視馬鈴薯，是否可行？熟諳檢驗方法人士指出，依食藥署規定，馬鈴薯龍葵鹼檢驗，須經液相層析串聯質譜儀分析測定，需採取檢體，還需將檢體打碎成泥，經均質化過程才能檢驗，事後被檢驗的馬鈴薯已無法再賣給消費者，因此逐顆抽驗並不可行，卓揆所指，應是由農業部循檢疫規範，逐顆檢視馬鈴薯發芽長度是否超過5毫米。