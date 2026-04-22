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牙線棒使用不當險害命 藥師曝友人1壞習慣：心臟瓣膜被吃掉了

聯合新聞網／ 綜合報導
飲食後除了刷牙之外，牙線、牙線棒的使用習慣也是影響健康的關鍵原因。 示意圖／AI生成
飲食後除了刷牙之外，牙線、牙線棒的使用習慣也是影響健康的關鍵原因。 示意圖／AI生成

現代人衛生保健觀念越來越強，吃完東西後都會立刻使用牙線或牙線棒來清潔牙齒，但若使用不當，小心可能會危害自身健康。有位藥師在Threads分享影片，透露朋友重複使用同一支牙線棒，卻因為這個壞習慣導致細菌侵入心臟，甚至吃掉心臟瓣膜，最後只得動手術救回一命。

明儀藥師在影片中表示，之前曾去醫院探望心臟開刀的朋友，對方告訴她都是因為「牙線棒」害的。原來這位朋友有個壞習慣，牙線棒剔完後沒有丟棄，隔天再繼續用，大約一個星期才更換一次，沒想到有一天牙齒出血，朋友又再使用那支「陳年牙線棒」，導致細菌隨著血液跑到心臟，還吃掉心臟瓣膜，最後只得手術更換瓣膜。

明儀藥師提醒大家，除了牙齒要定期清潔以外，用過的牙線棒千萬不要省，剔過牙後要立刻丟棄，不要重複使用。更重要的是，如果是心內膜炎高風險者，例如有更換過人工瓣膜、有心臟瓣膜閉鎖不全者，拔牙前一定要先告訴醫生，避免細菌跑到心臟，再度引發心內膜炎。

貼文一出引起不少討論，「用過的牙線不會臭嗎？為什麼還敢一用再用？可怕」、「真的有人會重複使用，我身邊就有這種老人，叫他丟掉還說浪費」、「牙線有這麼貴要一個禮拜換一次嗎？」、「抛棄式的用完就丟，就算很難用的不銹鋼也要清洗」、「誇張的不是細菌吃掉瓣膜，而是為什麼可以把那支牙線棒剔了又剔不丟掉」。

除了不建議牙線棒重複使用之外，也有牙醫師不建議使用牙線棒，他解釋因為很多民眾常用一根牙線棒清理多顆牙齒牙縫，這樣形同幫口腔細菌搬家，清潔效果大打折扣。

牙線 細菌

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