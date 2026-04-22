台灣攝影家叢書邁第9輯 凸顯女性視角紀錄

台灣攝影家系列叢書推出至第9輯，聚焦謝震隆、林芙美、張詠捷故事，也留下更多女性視角紀錄。文化部長李遠期盼讓大家看見每張照片後的每一個故事，並且擁有更多想像。

台灣攝影家系列叢書至今已完成9輯共36冊，第6輯叢書主角之一、攝影創作者侯淑姿為首名女性傳主，國立台灣美術館長陳貺怡今天在發表會表示，這一次出版的3名攝影家中，有2名是女性攝影師，增加本系列叢書中女性攝影家的比例。

林芙美是台灣攝影教育的先行者，其攝影創作更巧妙應用特殊的光學現象，展現出極具辨識度的超現實影像。她表示，雖然創作的實驗過程中，伴隨很高的失敗率，但因為意外的驚喜賦予作品獨一無二的存在感。

張詠捷則長時間以田野調查結合攝影影像，記錄澎湖精彩風貌，近年來更以個人修行體悟結合創作。她期盼，不久將來能親眼看見更優秀、更開闊、更有創見的新一代台灣攝影藝術家，在美麗的福爾摩莎悠然現身。

謝震隆則以「獵影」理念著稱，著重於瞬間的捕捉，另外自1960年代起，他參與200餘部電影劇照拍攝長達30年，以作品保留華語電影的黃金年代。謝震隆家屬謝少淵今天提到，爺爺不只留下台灣歷史紀錄，他的照片本身就傳達了「美」。

文化部長李遠致詞表示，「攝影了不起的地方，就是靠著鏡頭，捕捉隨波逐流生活中的每一個瞬間及感覺」，此次出版的3本專書，更代表著攝影家對生命的關照、對個人歷史的記錄，以及對整個時代的特寫。

李遠也一一細數自己與3名攝影家的記憶與故事，如他也曾是張詠捷鏡頭下主角，以自己曾被拍下的照片來說，就是真實的拍出他面對人生，始終學習「隨波逐流、放下一切，不跟自己過不去的心情」。

陳貺怡表示，特別感謝謝震隆家屬，將謝震隆的攝影筆記和「蘭嶼情懷」系列作品交由國家攝影文化中心典藏。林芙美也無私地將她與夫婿謝明順共計70件作品捐贈給國家攝影文化中心；張詠捷對於台灣攝影家叢書的出版計畫也長期提供支持和協助。