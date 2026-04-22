民團出席具聯合國諮詢地位NGO會議 拓展台灣國際空間

「聯合國內具諮詢地位之非政府組織會議」（CoNGO）今天在曼谷舉行為期2天的年會，世台聯合基金會等民團派代表參與。CoNGO第一副會長李奇表示，台灣雖被聯合國排除在外，但仍能透過CoNGO等與聯合國有關的平台，與各國互相學習。

「聯合國內具諮詢地位之非政府組織會議」（CoNGO）亞太區域委員會（RCAP）今天在曼谷的暹羅大學（Siam University）舉行為期2天的年會。根據官網，該委員會宗旨是促進亞太地區非政府組織參與聯合國及相關組織在全球與區域層級的活動。

「聯合國內具諮詢地位之非政府組織會議」第一副會長李奇（Cyril Ritchie）在會議上表示，當前全球聯合國永續發展目標（SDGs）推動緩慢，甚至出現倒退，原因之一是地緣政治惡化、戰爭與衝突頻傳。

李奇指出，不少政府未能遵守國際法與聯合國憲章，甚至刻意削弱聯合國體系，相較之下，非政府組織和公民社會往往比部分會員國更積極支持聯合國。他呼籲各國政府給予民間團體更多參與聯合國決策的空間。

李奇2017年曾赴台並與時任副總統陳建仁見面，陳建仁當時指出，李奇是國際非政府組織的重要領導人。

李奇在會議後接受中央社專訪時強調，非政府組織的角色日趨重要。他說，理論上，政府應充分代表人民，但現實中許多國家的政府無法做到，因此公民社會和非政府組織便成為人民的代言者，能把基層民眾、農民、醫師等各界聲音帶入政策制定。

他說：「政府若願意聆聽民團的意見，就能做出更符合人民需求、也更容易落實的政策。」

談及台灣參與相關會議的重要性時，李奇表示，台灣「很遺憾地被排除在聯合國之外」，但仍能透過「聯合國內具諮詢地位之非政府組織會議」等與聯合國有關的平台，與各國互相學習。

他告訴中央社：「台灣在公共衛生等許多領域擁有豐富經驗、專業與能力，其他亞太國家的NGO可以從台灣身上學習，台灣也能從其他國家獲得啟發，這是一種雙向交流。」

由北美台商組成的世台聯合基金會（STUF）是「聯合國內具諮詢地位之非政府組織會議」理事會成員之一，世台會理事長林敬倫出席會議。林敬倫指出，許多NGO在倡議議題時，常面臨後續執行力與世代傳承不足的問題，因此更需要建立長期合作夥伴關係，讓議題能持續對社會、企業與政府產生影響。

談及台灣參與國際組織的挑戰時，林敬倫向中央社表示，台灣始終面臨許多困難，但也一直在尋找突破方式。他認為，在官方管道受限下，透過NGO與企業參與國際事務，是台灣現階段最有效的途徑。

他強調，台灣企業已在全球具備相當影響力，「這些企業也能成為台灣推動永續、參與國際的重要切入點」。

台灣創意經濟產業發展協進會（TCEA）理事長陳仁德及榮譽理事長唐嘉蔚也出席會議。唐嘉蔚表示，該協進會持續透過年會分享台灣推動ESG與SDGs的經驗。

她向中央社指出，協進會過去曾就婦女平權提出報告，今年則聚焦SDG中的「優質教育」與「減少不平等」，分享在台灣推廣教育、偏鄉醫療與社區服務的成果。

唐嘉蔚希望，藉由參與「聯合國內具諮詢地位之非政府組織會議」，讓更多國際社會看見台灣在永續發展與社會關懷上的努力，並與各國建立更多合作機會。