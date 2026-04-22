以愛為名 台北愛樂室內合唱團演唱莫札特C小調彌撒

莫札特「C小調彌撒」不僅是一份神聖的愛情誓約，更被視為莫札特晚期最重要的人聲作品之一，台北愛樂室內合唱團將在4月底的音樂會上演唱該曲，展現深刻的人性與信仰情感。

指揮葛雷登（Gary Graden）今天在記者會上表示，這首彌撒曲中，合唱的樂章是回望巴洛克時期音樂，有巴赫與韓德爾的「賦格」影子；獨唱樂章則展現了華麗的歌劇風格，「就像走進一座大教堂，在一個拱門下的小禮拜堂待了一會兒，然後又走到下一個房間，每個空間都有不同的特色。」

葛雷登表示，莫札特在這首彌撒曲中為妻子康絲丹采．韋伯（Constanze Weber）所譜寫的詠嘆調，本身就是對她歌唱才能的最好註解，「她必定是位偉大的歌手。」

葛雷登現任斯德哥爾摩大教堂與聖雅各教堂音樂總監，是北歐合唱界極具代表性的指揮之一，他同時創立斯德哥爾摩音樂高中室內合唱團，並帶領聖雅各室內合唱團，拿下歐洲合唱大獎賽總冠軍，深具國際影響力。

根據音樂學者車炎江的研究，1782年8月，莫札特未預先徵得父親雷歐波德（Leopold Mozart）同意，便與女歌手康絲丹采在維也納結婚。為了取悅虔誠信仰天主教的父親，莫札特在家書裡強調自己「完全出於自願」正在寫一闋彌撒曲，正是這首，寫彌撒曲等於是在神面前見證婚姻，意義非凡。

1783年1月，莫札特向父親表示，先前提到的彌撒已經寫了一半；到了10月莫札特夫妻返回薩爾茲堡時，彌撒仍只有局部完成，尚缺「信經」的後半段經文，「羔羊讚」則沒有寫。未完成的原因包括演出費用龐大，也可能是莫札特出生2個多月的兒子夭折等原因，讓他無法完成。

台北愛樂室內合唱團「莫札特的結婚禮物－C小調彌撒」音樂會將於4月27日演出，地點在台北國家音樂廳。歌手包括聲樂家賴珏妤、鄭海芸、宮天平、李增銘，以及台北愛樂青年管弦樂團共演。