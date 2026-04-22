卓揆稱馬鈴薯逐批檢查挨轟 食藥署：驗出龍葵鹼最重「逐批查驗」

政府因美方壓力，放寬美國進口發芽馬鈴薯規定，引發民眾對食物中毒憂慮，行政院長卓榮泰日前於立法院備詢時稱將逐批檢查馬鈴薯是否發芽，挨批是欺騙國會的謊言。馬鈴薯發芽與否為檢疫議題，由農業部把關，但是否含龍葵鹼為食安議題，由衛福部主管。衛福部食藥署指出，若發現農藥殘留、龍葵鹼不合格時，將整批判定不合格，要求退運，且可調升查驗比率，最高調升至逐批查驗。

食藥署表示，為確保境外輸入馬鈴薯食品衛生安全，食藥署依「食品安全衛生管理法」基於風險管理與科學證據，於邊境執行抽樣檢驗，目前針對包括美國馬鈴薯在內的進口馬鈴薯，採「一般抽批」查驗查驗，抽驗比率為2%至10％，依風險程度滾動式調升抽驗比率，目前邊境檢驗包含農藥殘留、重金屬殘留與配醣生物鹼／茄鹼（即龍葵鹼）等衛生項目。

外界擔憂，發芽馬鈴薯產生龍葵鹼，民眾攝食量每公斤2至5毫克變可能出現毒性，卓揆日前備詢時稱進口馬鈴薯將每顆拿來檢查，立委羅廷瑋痛批，這是檢疫史上最震撼承諾。海洋大學食科系系主任陳泰源指出，過去我國進口食用馬鈴薯雖可加工使用，但沒有區分食用、加工用途，本次新制為全台首次制度性開放特定用途進口「原料馬鈴薯」。

食藥署指出，為確保食安，進口馬鈴薯若抽驗不符規定，如農藥殘留超標，或龍葵鹼濃度逾200ppm等情況，將整批判定不合格，依規定要求業者退運或銷毀，不得進入國內市場，針對違反國內食安標準的進口馬鈴薯，該署可依法公布業者資訊，同時提高抽驗比率，最高可調升為逐批查驗，食藥署將持續落實邊境查驗，並依實際需求，彈性調整運用邊境查驗人力。

農業部過去規範，美國進口馬鈴薯發芽超過五毫米，需整批退運，新制則不必整批退運，但必須去除發芽部分，並要求美方出口前檢附相關文件。陳泰源說，消費者可將新制理解為從「外觀判斷」是否發芽，轉變為「風險控制於食品鏈之前」，由源頭文件證明、出口檢疫、邊境查驗與加工剔除，為食安進行把關。