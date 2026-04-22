首屆魏明光新聞獎揭曉 聯合報「失智預防識能到賦能實踐」獲倡議獎

第一屆魏明光新聞獎今天揭曉，在十九件入圍計畫中，聯合報健康事業部以「超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐Knowledge to Action（ＫＴＡ）」奪下倡議獎，公視、台灣媒體觀察教育基金會、天下雜誌也一同獲得此項殊榮。

此項新聞獎具有史上最高額、機制最創新等兩大特色，分為兩大類別，「倡議獎」由入選者提出具體的改革方案，目標是驅動社會進步與經營翻修。「探索獎」則是鼓勵新聞人進修提升專業力，走出台灣和國際接軌。

這次共收到四十六件倡議獎、三十件探索獎等作品，共十九組深具社會影響力的計畫於第一階段脫穎而出，昨天公布決選成績，包括聯合報在內共有四項作品獲得「倡議獎」肯定。

聯合報健康事業部得獎理由為「台灣面臨超高齡社會與失智海嘯的危機，聯合報獨闢蹊徑，引進知識轉化行動開創思維，巧設失智預防包並輔以ＡＩ精準分眾，將媒體從倡議者轉為行動介入者，不僅點出當前媒體面臨公共衛生的挑戰，更昇華為提供解方的良劑，成功闢建新聞媒體在社群時代新典範，立意高遠，成為典範。」

聯合報執行董事項國寧率領團隊參與頒獎典禮，健康事業部營運長吳貞瑩致詞時表示，這次獲獎最大意義在於肯定媒體在ＡＩ的衝擊之下，打破線性模式，真正去深究用戶需求，並透過內外部夥伴提供解決方案，成為彼此交織的健康生態圈。希望在魏明光新聞獎計畫支持下，給予年輕新聞人更多資源，展開新聞與科技之間跨域對話。

另三個「倡議獎」作品為台灣媒體觀察教育基金會「網路新聞自律機制與永續經營計畫」，目的在於推動跨媒體自律；公共電視「移居者的參與式新聞」，期許移工與新住民成為報導者。天下雜誌與FactLink跨域合作，解析社群機器人操控機制，深化社會對資訊操弄的理解。

至於「探索獎」，三立新聞部「凝視傷口，預見重生」深入敘利亞、以巴與烏克蘭等衝突現場，從戰後復原切入；獨立記者鐘聖雄、林乃絹提出「衝突地區記者養成計畫」，培養國際報導與安全應變能力。在乎科技「創業型新聞」計畫，為媒體發展提供解方；天下雜誌「廢棄物國際調查」透過跨國田野與數據比對揭示環境不正義，持續推動公共價值。

聯合報健康事業部以「超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐 Knowledge to Action（KTA）」獲得第一屆魏明光新聞獎「倡議獎」，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（中）、主任陳韻如（左）代表領獎。記者邱德祥／攝影