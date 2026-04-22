高雄機場新航廈工程 交通部提醒加強稽核剩餘土石方處理及流向

高雄機場新航廈工程為交通部民航局近年規模最大的機場建設，今天公共工程委員會、法務部廉政署、內政部國土管理署與高雄地檢署等單位代表前往採訪，並召開廉政平台聯繫會議，會中政風處特別提醒剩餘土石方的處理，需加強稽核及強化防塵管理與土石方流向。

高雄機場新航廈工程是交通部民用航空局近年規模最大的機場建設，第一期建設計畫已於去年5月動工，包含東側立體停車場與A滑行道北移工程等，目前均執行中。

針對近期頗受關注的剩餘土石方處理，交通部政風處副處長許碩茱特別提醒，重大公共工程的營建剩餘土石方處理，通常涉及龐大利益，往往是工程興辦的風險來源。

許碩茱表示，隨著本計畫工程持續產生土方，於暫時擱置期間，工程主辦機關與承辦廠商應落實環境防護措施，並藉由運輸車輛裝設GPS定位、加強稽核等措施，以強化防塵管理與土石方流向。

民航局副局長方志文說，廉政平台主要目的是透過公私協力與跨域合作，建立公開透明的溝通管道，並邀請廉政、檢調及專家學者共同參與，將工程施工過程中的干擾降至最低。

本次會議除針對專案計畫緣由、建設時程、招標情形及施工管理等風險控管事項進行交流外，並聚焦討論「剩餘土石方處理情形」及「站前交通宣導措施」兩項重要課題。

會中，行政院公共工程委員會處長林耀淦肯定民航局辦理採購廉政平台，同時指出目前全台工程人員流動以及缺額情形日益嚴重的現況，透過重大工程的定期聯繫會報，促使工程人員在提升專業以外，並勇於任事，以達成採購目的與效益，並確保計畫執行順遂。

高雄機場新航廈工成為交通部民航局近年規模最大的機場建設，今天公共工程委員會、法務部廉政署、內政部國土管理署與高雄地檢署等單位代表前往採訪。圖／民航局提供