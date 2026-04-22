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高雄機場新航廈工程 交通部提醒加強稽核剩餘土石方處理及流向

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高雄機場新航廈工成為交通部民航局近年規模最大的機場建設，今天公共工程委員會、法務部廉政署、內政部國土管理署與高雄地檢署等單位代表前往採訪。圖／民航局提供
高雄機場新航廈工成為交通部民航局近年規模最大的機場建設，今天公共工程委員會、法務部廉政署、內政部國土管理署與高雄地檢署等單位代表前往採訪。圖／民航局提供

高雄機場新航廈工程為交通部民航局近年規模最大的機場建設，今天公共工程委員會、法務部廉政署、內政部國土管理署與高雄地檢署等單位代表前往採訪，並召開廉政平台聯繫會議，會中政風處特別提醒剩餘土石方的處理，需加強稽核及強化防塵管理與土石方流向。

高雄機場新航廈工程是交通部民用航空局近年規模最大的機場建設，第一期建設計畫已於去年5月動工，包含東側立體停車場與A滑行道北移工程等，目前均執行中。

針對近期頗受關注的剩餘土石方處理，交通部政風處副處長許碩茱特別提醒，重大公共工程的營建剩餘土石方處理，通常涉及龐大利益，往往是工程興辦的風險來源。

許碩茱表示，隨著本計畫工程持續產生土方，於暫時擱置期間，工程主辦機關與承辦廠商應落實環境防護措施，並藉由運輸車輛裝設GPS定位、加強稽核等措施，以強化防塵管理與土石方流向。

民航局副局長方志文說，廉政平台主要目的是透過公私協力與跨域合作，建立公開透明的溝通管道，並邀請廉政、檢調及專家學者共同參與，將工程施工過程中的干擾降至最低。

本次會議除針對專案計畫緣由、建設時程、招標情形及施工管理等風險控管事項進行交流外，並聚焦討論「剩餘土石方處理情形」及「站前交通宣導措施」兩項重要課題。

會中，行政院公共工程委員會處長林耀淦肯定民航局辦理採購廉政平台，同時指出目前全台工程人員流動以及缺額情形日益嚴重的現況，透過重大工程的定期聯繫會報，促使工程人員在提升專業以外，並勇於任事，以達成採購目的與效益，並確保計畫執行順遂。

高雄機場新航廈工成為交通部民航局近年規模最大的機場建設，今天公共工程委員會、法務部廉政署、內政部國土管理署與高雄地檢署等單位代表前往採訪。圖／民航局提供
高雄機場新航廈工成為交通部民航局近年規模最大的機場建設，今天公共工程委員會、法務部廉政署、內政部國土管理署與高雄地檢署等單位代表前往採訪。圖／民航局提供

今天公共工程委員會、法務部廉政署、內政部國土管理署與高雄地檢署等單位代表前往採訪高雄機場新航廈工程，並召開廉政平台聯繫會議，會中政風處特別提醒剩餘土石方的處理，需加強稽核及強化防塵管理與土石方流向。圖／民航局提供
今天公共工程委員會、法務部廉政署、內政部國土管理署與高雄地檢署等單位代表前往採訪高雄機場新航廈工程，並召開廉政平台聯繫會議，會中政風處特別提醒剩餘土石方的處理，需加強稽核及強化防塵管理與土石方流向。圖／民航局提供

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