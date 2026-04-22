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以食會友！台灣、泰國主廚「辛香對決」曼谷拚廚藝

中央社／ 曼谷22日專電
「台灣和泰國：辛香對決」（The Spice Battle－Taiwan vs Thailand）美食交流活動22日在曼谷商場登場，活動邀集台灣和泰國兩國頂尖廚師同台對決，展現精湛廚藝與獨特的飲食文化。圖／駐泰代表處提供（中央社）
「台灣和泰國：辛香對決」（The Spice Battle－Taiwan vs Thailand）美食交流活動22日在曼谷商場登場，活動邀集台灣和泰國兩國頂尖廚師同台對決，展現精湛廚藝與獨特的飲食文化。圖／駐泰代表處提供（中央社）

為深化台泰文化交流，駐泰代表處、暹羅天地（Iconsiam）和中華美食交流協會今天在曼谷舉行「台灣和泰國：辛香對決」美食交流活動，邀集台灣與泰國廚師同台對決、切磋廚藝，吸引泰國廚藝學校師生參加。

駐泰代表處今天發布新聞稿表示，「台灣和泰國：辛香對決」（The Spice Battle－Taiwan vs Thailand）美食交流活動，邀集台灣和泰國兩國頂尖廚師同台對決，展現精湛廚藝與獨特的飲食文化。

駐泰代表藍夏禮致詞時表示，台灣美食在全球極有名氣，透過此次與泰國廚藝界的深度對話，展現台灣除了是高科技晶片強國，也是具有特色美食軟實力的國家，並藉此深化台泰雙方「以食會友」的友好情誼。

藍夏禮強調，美食是跨越語言的軟實力，未來將持續推動各類文化交流活動，讓泰國各界更了解台灣的文化底蘊與創新活力。

駐泰代表處表示，活動邀請商場暹羅天地董事長拉克娜（Luckana Naviroj）、副總經理沃拉蓬（Vorapong Sukteera-Anantachai）、中華美食交流協會暨松齡企業家聯誼會會長陳淑秋擔任嘉賓，共襄盛舉。

駐泰代表處指出，活動環節中，「廚藝對決表演」是由台灣名廚張順堯、莊育賢對上泰國實力派主廚查努瓦（Chanuwat Chanttadilok）與帕特（PatJaruekthiti）。

台灣團隊特別準備極具在地特色料理，如三杯雞、牛肉麵、台灣燒酒雞等迎戰；泰國廚師則以道地的泰式椰汁清湯、鮮蝦辣醬、泰北金麵等應戰，雙方在舞台上即席烹飪，令在場嘉賓及觀眾讚不絕口。

駐泰代表處表示，今天的美食交流活動現場吸引眾多民眾參與，此次訪泰的「中華美食交流協會」成員多達35人，均是台灣餐飲界領袖及行政主廚，該協會長年致力於美食外交，足跡遍布全球。

另外，活動現場亦有泰國吉拉達科技學院（Chitralada Technology Institute）專業廚藝學校的師生到場交流。

駐泰代表藍夏禮（前中）表示，台灣美食在全球極有名氣，透過此次與泰國廚藝界的深度對話，展現台灣除了是高科技晶片強國，也是具有特色美食軟實力的國家，並藉此深化台泰雙方「以食會友」的友好情誼。圖／駐泰代表處提供（中央社）
駐泰代表藍夏禮（前中）表示，台灣美食在全球極有名氣，透過此次與泰國廚藝界的深度對話，展現台灣除了是高科技晶片強國，也是具有特色美食軟實力的國家，並藉此深化台泰雙方「以食會友」的友好情誼。圖／駐泰代表處提供（中央社）

牛肉麵 泰國 曼谷

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