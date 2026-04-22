水試所推廣文蛤分段養殖 活存率提升逾10%

水產養殖面對極端氣候的衝擊，農業部水產試驗所推動文蛤分段養殖，去年輔導雲林示範戶實證結果顯示，活存率可提升10%以上，今年將推廣至彰化、嘉義重要文蛤產區。

農業部今天發布新聞稿，介紹水試所推動文蛤分段養殖新模式，透過調整放養規格與縮短養殖時程，有效降低環境風險。

水試所說，經輔導雲林地區示範戶實證結果顯示，文蛤活存率可提升10%以上，平均淨收益達新台幣123萬元，為傳統文蛤養殖產業提供兼顧效率與風險管理的新經營模式。

水試所說，近年來文蛤養殖死亡比例上升，分析現場資料發現，與養殖池水質及底質惡化密切相關，且在高溫與降雨頻繁時更為明顯，為降低極端氣候造成的損失，水試所提出「分段養殖」技術，目標是在養殖池環境惡化前，使文蛤成長至上市規格完成採收。

水試所說，目前一般文蛤養成戶可選擇三分苗（每台斤約1200至1500粒）到每台斤500粒不同規格的種苗放養，並養成至上市體型。而「分段養殖」模式則是增加一階段，由每台斤500粒苗養至每台斤200到300粒苗後，再投入放養上市體型文蛤池。

水試所說，放養較大規格文蛤苗可以縮短上市體型文蛤養殖時間，降低養殖後期底部有機物因氣候變異對文蛤造成死亡，增加養殖活存率及收穫量。

水試所去年將新的養殖模式推廣至雲林地區4家示範養殖戶，示範期間歷經4、5月氣溫快速回升、梅雨及丹娜斯颱風等氣候考驗，最終活存率仍達60%以上，較一般養殖模式約50%提升約1成，每公頃為漁民增加約15萬元收益。示範戶扣除生產成本後，平均淨收益達123萬元，顯示分段養殖模式在經濟效益上成效顯著。

另外，水試所發現，由於養殖期程縮短至6個月，養殖戶可由傳統一年一收彈性調整為「一年二收」，不僅有效提升土地利用效率與總產值，更能讓漁民避開特定季節的氣候風險，大幅提高經營穩定度。

水試所表示，因示範成果良好，今年將進一步推廣至彰化、嘉義及雲林等重要文蛤產區，未來將持續透過技術輔導與示範推廣，協助養殖戶提升生產效率與經營穩定度，強化文蛤產業面對氣候變遷的調適能力，實質提高漁民收益。