快訊

明起變天「中部以北下到發紅」…南部有機會解渴？氣象署曝機率

伊朗開火！扣押荷莫茲海峽2艘船 船長：被告知獲准通行

消防一度撲空！罕見廠內管制區車禍 南科群創驚傳汽車撞多輛機車釀4傷

聽新聞
0:00 / 0:00

水試所推廣文蛤分段養殖 活存率提升逾10%

中央社／ 台北22日電

水產養殖面對極端氣候的衝擊，農業部水產試驗所推動文蛤分段養殖，去年輔導雲林示範戶實證結果顯示，活存率可提升10%以上，今年將推廣至彰化、嘉義重要文蛤產區。

農業部今天發布新聞稿，介紹水試所推動文蛤分段養殖新模式，透過調整放養規格與縮短養殖時程，有效降低環境風險。

水試所說，經輔導雲林地區示範戶實證結果顯示，文蛤活存率可提升10%以上，平均淨收益達新台幣123萬元，為傳統文蛤養殖產業提供兼顧效率與風險管理的新經營模式。

水試所說，近年來文蛤養殖死亡比例上升，分析現場資料發現，與養殖池水質及底質惡化密切相關，且在高溫與降雨頻繁時更為明顯，為降低極端氣候造成的損失，水試所提出「分段養殖」技術，目標是在養殖池環境惡化前，使文蛤成長至上市規格完成採收。

水試所說，目前一般文蛤養成戶可選擇三分苗（每台斤約1200至1500粒）到每台斤500粒不同規格的種苗放養，並養成至上市體型。而「分段養殖」模式則是增加一階段，由每台斤500粒苗養至每台斤200到300粒苗後，再投入放養上市體型文蛤池。

水試所說，放養較大規格文蛤苗可以縮短上市體型文蛤養殖時間，降低養殖後期底部有機物因氣候變異對文蛤造成死亡，增加養殖活存率及收穫量。

水試所去年將新的養殖模式推廣至雲林地區4家示範養殖戶，示範期間歷經4、5月氣溫快速回升、梅雨及丹娜斯颱風等氣候考驗，最終活存率仍達60%以上，較一般養殖模式約50%提升約1成，每公頃為漁民增加約15萬元收益。示範戶扣除生產成本後，平均淨收益達123萬元，顯示分段養殖模式在經濟效益上成效顯著。

另外，水試所發現，由於養殖期程縮短至6個月，養殖戶可由傳統一年一收彈性調整為「一年二收」，不僅有效提升土地利用效率與總產值，更能讓漁民避開特定季節的氣候風險，大幅提高經營穩定度。

水試所表示，因示範成果良好，今年將進一步推廣至彰化、嘉義及雲林等重要文蛤產區，未來將持續透過技術輔導與示範推廣，協助養殖戶提升生產效率與經營穩定度，強化文蛤產業面對氣候變遷的調適能力，實質提高漁民收益。

極端氣候 農業部 文蛤

相關新聞

明起變天「中部以北下到發紅」…南部有機會解渴？氣象署曝機率

明天起受到鋒面影響，午後中部以北降雨明顯，中央氣象署預報員王恩鴻表示，周五雨區往南擴大，屆時全台有雨且西半部有局部大雨，周六鋒面減弱，但受到東北季風增強及華南雲雨東移影響，中南部仍有較大雨勢，周六晚間雨勢才明顯趨緩，下周三再有另波鋒面接近。

逾1600社工政院陳抗要「卓榮泰踹共」 要求政府擔責、勿讓社工淪替罪羔羊

剴剴案社工被依過失致死判刑，引發社工界憤慨，逾1600位社工今天集結行政院門口，要求政府道歉、負起保證人責任，別讓制度風險層層下放，強加第一線社工身上。社工大喊「社工拒當替罪羔羊，保證人地位國家扛」，因多次向衛福部陳情未果，要求行政院長卓榮泰出面接下逾萬名社工連署書，不過，政院最終僅派副處長層級出面，社工怒喊「卓榮泰踹共！」

環境部高層人事異動！張順欽接任國家環境研究院長 彭啓明說話了

行政院於今核定環境部重要人事陞任案。國家環境研究院長由環境科技與資訊司長張順欽陞任；環境科技與資訊司（AI司）司長則由副司長楊耿瑜陞任。環境部長彭啓明表示，此次人事調整旨在深化環境治理的科技轉型，並強化國家級環境研究量能，協助台灣應對氣候變遷與環境韌性的挑戰。

影／知名火雞肉飯吃出刀片…苦主驚嚇：不敢再買 高市衛生局開鍘

又見餐點藏刀片！有高雄網友在Threads爆料五福路的嘉義第一名火雞肉飯吃到異物，吐出驚見一截斷裂刀片，還好沒割破嘴，但仍驚魂未定直呼「太可怕，不敢再買了」；店家坦承絞肉機刀片斷裂不慎掉落，已致歉並退款；高市衛生局將依法開罰。

影／「被推出去當擋箭牌」 社工團體今政院前陳情

台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情，遞交由9500人／單位連署「社工是助人者，不是刑法上的保證人」之連署信以及國家才是保證人地位的物件給行政院。

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

明天要變天了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，鋒面系統已建立，目前位於中國長江流域，預計今天夜晚逐漸東移，明天上午至中午間，抵達台灣上空，並影響到周五。這波鋒面結構目前來看相當完整，影響期間，各地容易雷陣雨，雷雨帶發展旺盛時，須注意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。