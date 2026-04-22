明起變天「中部以北下到發紅」…南部有機會解渴？氣象署曝機率

明天起受到鋒面影響，午後中部以北降雨明顯，中央氣象署預報員王恩鴻表示，周五雨區往南擴大，屆時全台有雨且西半部有局部大雨，周六鋒面減弱，但受到東北季風增強及華南雲雨東移影響，中南部仍有較大雨勢，周六晚間雨勢才明顯趨緩，下周三再有另波鋒面接近。

黃恩鴻說，明（23日）鋒面南下接近，北部率先出現明顯雨勢，隨後中部也有降雨，午後中部以北會有短暫陣雨或雷雨，且要留意局部大雨或短延時豪雨發生機率，其他地區雲量變多，也會有短暫陣雨，南部、東南部降雨不明顯。

周五（24日）雨區往南擴大，全台都有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部有局部大雨發生機率；周六（25日）鋒面減弱，但受到東北季風增強及華南雲雨區東移影響，水氣偏多，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢發生機率，其他地區也有短暫陣雨，整體降雨到周六晚間會明顯趨緩。

周日至下周二（26至28日）天氣逐漸回穩，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴，下周二水氣仍多，東半部降雨增加；下周三（29日）另一波鋒面接近，北部、東半部、中部山區有局部短暫降雨，其他地區也有短暫陣雨。

溫度部份，黃恩鴻指出，明天起降雨加上東北季風影響導致北東高溫略降，北部、宜花高溫降到27至29度，其他地區仍為30至33度；周五、周六白天高溫北部、宜花高溫降到22至24度，中部25、26度，南部影響不大，高溫仍有27至30度。

周日至下周一回暖，各地高溫回升到29至31度；低溫部分，周六晚間至周日清晨北部、宜花約18至20度，中南部20至22度，其他時候低溫普遍約22至24度。

黃恩鴻提醒，明天清晨馬祖有濃霧，以及東南部有焚風發生機率，提醒民眾留意；此外，外界關注這波鋒面是否讓南部解渴、水庫補水？他說，這波南部雨勢較短，只有周五一天，且僅是一陣一陣的降雨，周六上午也有短暫陣雨，但之後就會逐漸趨緩，降雨有限，主要仍集中於中部以北範圍。