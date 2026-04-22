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首屆魏明光新聞獎 「天下雜誌」獲兩獎成大贏家

中央社／ 台北22日電

首屆魏明光新聞獎頒獎典禮今天在政大公企中心舉行，獎項則分為「倡議獎」與「探索獎」，其中「天下雜誌」在這兩個獎項都雀屏中選，也成為最大贏家。

魏明光新聞獎是台灣新聞界新興獎項，今年也吸引不少權威媒體以及獨立記者報名，其中天下雜誌以「拆解社群機器人操作極化對立模式」獲「倡議獎」；另外再以「廢棄物國際調查」獲得「探索獎」，也是唯一獲得兩獎肯定的媒體。

政大校長、魏明光卓越發展基金委員會召集人李蔡彥致詞表示，當前社會正處於收視率至上、資訊碎片化且真偽難辨的數位時代，但愈是在這樣的環境中，優質新聞的價值反而更顯珍貴。

魏明光新聞獎委員會召集人蘇蘅致詞表示，「魏明光新聞獎」有別於傳統新聞獎項，更強調未來導向與目標性，透過「倡議獎」與「探索獎」鼓勵新聞業在大數據、人工智慧與新科技浪潮下尋求共存與創新，並思考新聞產業永續經營的新模式。

根據主辦單位提供新聞稿，本屆「倡議獎」得獎作品呈現新聞如何從內容生產延伸至制度創新與社會行動，其中台灣媒體觀察教育基金會「網路新聞自律機制與永續經營計畫」推動跨媒體自律；公共電視「移居者的參與式新聞」推動讓移工與新住民成為報導者。

聯合報「KTA失智倡議計畫」結合AI與知識轉化，將媒體角色推進至行動介入；天下雜誌與FactLink跨域合作，解析社群機器人操控機制，深化社會對資訊操弄的理解。

「探索獎」方面，三立新聞部「凝視傷口，預見重生」深入敘利亞、以巴與烏克蘭等衝突現場，從戰後復原切入；獨立記者鐘聖雄、林乃絹提出「衝突地區記者養成計畫」，培養國際報導與安全應變能力。

在乎科技「創業型新聞」計畫，為媒體發展提供解方；天下雜誌「廢棄物國際調查」透過跨國田野與數據比對揭示環境不正義，持續推動公共價值。

天下雜誌 成大

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