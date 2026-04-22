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影／桃機試辦租賃車預約接送區 降低司機路緣候客壓力

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
機場公司為抒解尖峰時段航廈周圍接機車輛壅塞情形，規劃租賃車預約接送區，第一航廈在航站南路側路緣第6至10號會面點。記者黃仲明／攝影
機場公司為抒解尖峰時段航廈周圍接機車輛壅塞情形，規劃租賃車預約接送區，第一航廈在航站南路側路緣第6至10號會面點。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場2025年旅客人次達4,780萬人次，為疫後最高旅運紀錄，近年航空城計畫徵收及相關工程進行，機場外圍停車場已大幅減少，旅客轉以租賃車接送進出機場，導致航廈路緣於尖峰時段出現接機車輛壅塞情形。為改善此一情形，機場公司於第一、第二航廈周邊規劃租賃車預約接送區，試辦第一周就有大量旅客選擇在預約接送區搭乘租賃車。

機場公司表示，尖峰時段的接送車輛為等候旅客造成車道壅塞、使用效率下降，影響旅客服務品質。參考標竿國際機場分流管理的經驗，規劃在特定區域試辦預約接送，分別是第一航廈航站南路側路緣第6至10號會面點、第二航廈P4停車場1樓第51至55號、61至62號會面點，設置接送車格提供已預約接送車輛使用。

機場公司說明，此一計畫試辦前，特別邀請台北市、新北市、桃園市小客車租賃業同業公會提供建議，並設置動線導引地貼、標誌引導旅客前往指定上車地點。試辦第一周，第一航廈約有26%、第二航廈約有8%的旅客，會選擇在預約接送區搭乘租賃車；雖然租賃車輛於預約接送區的停等時間約較在原路緣接送時增加15%至24%，但停放於專區能降低租賃車司機在路緣等候旅客的壓力。

機場公司提醒，預約接送區僅供臨停上下客，請勿長時間停車；P4停車場30分鐘內臨停免收費，每日最多3次，敬請租賃車駕駛多加利用。航廈既有路緣會面點仍可依旅客、親友需求選擇上車地點，提供多元接送選擇。機場公司也持續依試辦期間使用情形與各界回饋，滾動檢討預約接送區規模、動線規劃及相關配套措施，持續精進優化整體交通管理與服務品質，提供旅客更友善便捷的出行體驗。

機場公司規劃租賃車預約接送區，並在航廈地面設置動線導引地貼、標誌引導旅客前往指定上車地點。記者黃仲明／攝影
機場公司規劃租賃車預約接送區，並在航廈地面設置動線導引地貼、標誌引導旅客前往指定上車地點。記者黃仲明／攝影

租賃車預約接送區試辦第一周，第一航廈約有26%、第二航廈約有8%的旅客，會選擇在預約接送區搭乘租賃車。記者黃仲明／攝影
租賃車預約接送區試辦第一周，第一航廈約有26%、第二航廈約有8%的旅客，會選擇在預約接送區搭乘租賃車。記者黃仲明／攝影

停車場 桃園

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