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日國寶田中傳次郎策劃 江戶傳統藝能之夜高雄登場

中央社／ 台北22日電

日本無形文化財綜合指定保持者田中傳次郎執導並領銜演出，「日本江戶傳統藝能之夜：歌舞伎．舞踊．邦樂」即將登場，透過歷經時代淬鍊的藝能精粹，展現日本傳統之美。

田中傳次郎透過高雄愛樂文化藝術基金會發布的新聞資料表示，這場演出以距今約為400年前江戶時代蓬勃發展的文化為主，從日本傳統武道「居合道」再到和太鼓、三味線與歌舞伎等，都是這次節目焦點，「希望來自台灣各地的觀眾們，都能夠喜歡我們的演出。」

這次公演匯聚日本頂尖藝能家與重要傳承者，涵蓋歌舞伎囃子音樂名門世家、歌舞伎名門演員、邦樂演奏及日本刀演武等領域，其中日本演武者市瀬秀和將帶來居合道演武，為演出揭開序幕，接著由辻勝、音間大誠以及第二代佐佐木光儀以太鼓聲響與津輕三味線旋律共同演繹「和太鼓組曲」。

田中傳次郎與長子龜井太一也將首次在台灣同台共奏「三番叟」，代表世代傳承。除此之外，歌舞伎演員大谷廣松將演出舞踊「石橋」壓軸，為整場演出帶來美好祝福。

「日本江戶傳統藝能之夜：歌舞伎．舞踊．邦樂」演出將於4月24日舉行，地點在高雄文化中心至德堂。

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