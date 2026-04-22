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客委會攜手NSO發行專輯 向江文也創作人生致敬

中央社／ 台北22日電

客委會攜手NSO國家交響樂團推出專輯「客家．心．世界」，以前輩客家作曲家江文也為軸心，邀請陳可嘉、林京美與李元貞創作新曲，為江文也創作補遺，也向他的創作人生致敬。

客家委員會主委古秀妃今天在發表會上表示，從前任主委李永得、楊長鎮到現在，歷經3任主委才誕生這張專輯，可見音樂創作的不容易，「看到專輯的誕生，代表著客家音樂又往前一步，我們非常高興，也希望藉這個機會將專輯推薦給台灣朋友與客家鄉親。」

「客家．心．世界」專輯曲目分為3大主軸，「東西方的接合與對話」收錄江文也「白鷺的幻想」、「小交響曲」及「汨羅沉流」；「發現江文也，音樂種子落地生根」收錄陳可嘉「島嶼迷夢」、林京美「凝．憶」及李元貞「思想－阿里山的歌聲」；「心世界」則收錄江文也「台灣舞曲」及李元貞「美濃之道」。

NSO榮譽指揮呂紹嘉表示，一切起源都是前輩客家作曲家江文也，這次除了收錄江文也最著名的「台灣舞曲」之外，連「白鷺的幻想」也由江文也的女兒江庸子將樂譜交給NSO做世界首演，「這是一個很珍貴的獻禮。」

呂紹嘉表示，客家精神的音樂不能只停留在江文也，「傳承」更加重要，「這次邀請中生代作曲家包括林京美、李元貞與陳可嘉創作，她們以自身對江文也音樂元素的敏感度，創作出各種風格不同、色彩不同、語言精彩的作品，連結客家元素，這是一件很有意義的事情。」

林京美分享，她不是客家人，而是透過修課、駐村體會客家，這次收錄的「凝．憶」帶有朦朧意象，描述江文也的晚年回憶，也道出他漂泊一生對台灣的思念。李元貞表示，這次創作「思想－阿里山的歌聲」與江文也遺作有關，「我以這首作品回應歷史中未完成的聲音，讓遺憾傷痛可以被承接完成。」

值得一提的是，NSO將展開室內樂美巡，演出曲目包括青年作曲家陳韻柔作品「土／聲」，作品是客委會支持「以樂會客2.0」委託創作計畫培植青年作曲家的成果，透過國際巡演，也將台灣客家音樂創作推向世界舞台。

「客家．心．世界」數位專輯預計4月28日上架，實體專輯預計5月8日發行。

古秀妃 李永得 NSO 客委會

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