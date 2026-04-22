台鐵調車事故頻傳「人為因素占最多」交通部：SOP、無線電要立即改善

台鐵公司化後調車事故頻傳且釀死傷，運安會日前指出，台鐵調車事故偏高，且人為因素占最多。交通部今表示，初步已知SOP及無線電頻道問題需立即改善，會要求台鐵落實及規範清楚。

台鐵七堵調車場3月30日晚間發生2列EMU900區間車相撞導致出軌，造成1名員工受輕傷、其中1列車頭全毀。運安會近日於立法院報告指出，台鐵調車事故確實偏高，運安會自2019年8月成立迄今，已有76件調車事故，其中造成出軌就有28件，主因人為操作及SOP未確切落實。

交通部今舉辦白沙屯進香疏運成果記者會，會後交通部政務次長伍勝園接受訪問時表示，七堵調車場事故發生後，交通部長陳世凱第一時間就要求了解原因，他也到現場找相關同仁釐清事故緣由。

伍勝園指出，目前看起來主因過去SOP沒有訂得很清楚，這必須更明確，另也有提到群組內無線電頻道的問題，未來也要規範清楚；相關事故原因都還在調查中，但已經初步知道幾個問題，會再請台鐵落實。

針對改善期限，伍勝園指出，這種安全問題一定要馬上改善，也會責成鐵道局努力要求台鐵。