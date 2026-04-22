台北到花蓮2小時！國5銜接蘇花改工程基本設計過關 力拚2023年完工

行政院工程會委員今天審議通過「國道5號銜接蘇花改公路計畫」基本設計，力拚明年7月前開工、2023年完工，未來國5將串聯蘇花改及蘇花安（東澳-南澳、和平-和中、和仁-崇德），形成一條從台北經宜蘭到花蓮的「全封閉式高快速道路」，路程時間可望縮短至2小時，避開平面道路的塞車路段。

目前國5下了宜蘭蘇澳交流道，必須行經蘇澳市區，接著再接上蘇花改路段。蘇澳鎮長李明哲表示，地方爭取國5直接銜接蘇花改工程，這也是解決蘇澳市區現況瓶頸的最關鍵工程，通車後能減少九成過境旅客車流。

工程會主委陳金德今天率工程會委員現勘，下午召開基本設計審議會議，原則同意通過。計畫北起國5蘇澳端，終點銜接至蘇花改白米橋與東澳隧道間，全長約6.8公里，總經費約370億元。

依照路段設計，透過全線封閉式路網的銜接，台北至花蓮崇德車程目標將縮減至2小時內，台北到南澳可減少約25分鐘車程，大幅降低因行經蘇澳市區及平面路段所衍生的路網不確定性，同時避開坍方風險區域，提供東部居民穩定的通行環境。

行政院工程會主委陳金德強調，隨「國5銜接蘇花改」與「蘇花安」計畫到位，未來用路人往返北花沿線，將全程行駛於獨立、無紅綠燈干擾的封閉式路廊，他要求交通部務必加強單位協作，確保「國5銜接蘇花改」與「蘇花安」兩大計畫同步於2032年完工，避免完工落差造成蘇澳局部路段塞車加劇。

工程主辦單位高公局表示，將依據審議委員意見儘速完成修正計畫程序並啟動招標，目標明年7月前動工，力拚與蘇花安同年完工啟用，完成東部交通轉型的最後一哩路。

行政院工程會委員今天審議通過「國道5號銜接蘇花改公路計畫」基本設計，力拚明年7月開工、2023年完工，未來國5將串聯蘇花改及蘇花安，形成一條從台北經宜蘭到花蓮的「全封閉式高快速道路」，路程時間可望縮短至2小時。圖／工程會提供

行政院工程會委員今天審議通過「國道5號銜接蘇花改公路計畫」基本設計，力拚明年7月開工、2023年完工，未來國5將串聯蘇花改及蘇花安，形成一條從台北經宜蘭到花蓮的「全封閉式高快速道路」，路程時間可望縮短至2小時。圖／工程會提供

行政院工程會委員今天審議通過「國道5號銜接蘇花改公路計畫」基本設計，力拚明年7月開工、2023年完工，未來國5將串聯蘇花改及蘇花安，形成一條從台北經宜蘭到花蓮的「全封閉式高快速道路」，路程時間可望縮短至2小時。圖／工程會提供