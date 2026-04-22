攝護腺癌不是只有全除跟追蹤2種選擇 「不可逆電穿孔治療」三天出院

攝護腺癌為男性癌症前三名，每年新診斷人數約1萬人，過去低風險者採積極追蹤，中高風險者需採「全腺」治療，均需切片診斷，現有最新模式，除了早期針對攝護腺抗原PSA檢測要採樣切片外，現在可透過多參數核磁共振mpMRI，減少不必要切片，就能協助找出疑似腫瘤位置，並運用新治療技術延緩全切除。

台北榮總副院長曾令民表示，攝護腺癌為國人男性僅次於大腸癌及肺癌的癌症，每年增加近萬人，且持續成長中，有7成以上為65歲以上男性罹癌，相當普遍。過去低風險採取追蹤方式，而高風險則會接受手術，但許多低風險民眾追蹤心理壓力大，現在有新技術可以局部治療，且不會過度影響生活。

北榮泌尿部醫師魏子鈞說明，攝護腺特異抗原過高或肛門指診異常的病人，標準檢測作業即為「採樣型」經直腸超音波指引攝護腺切片術；不過近來，多參數核磁共振對攝護腺的影像分析效力日增，不少病人選擇先採取mpMRI；不僅可降低不必要的切片，也能協助找出疑似腫瘤位置，甚至採用較為精準「融合標的式」切片術，亦即針對可疑病灶著手，大幅提升診斷準確度。

魏子鈞說，PSA檢測分數分為低中高三種風險，過去低風險型採積極追蹤，且低中風險的患者病人占比約15%至25%，過去常見的治療做作法包括海扶刀、冰凍治療等，而現在在介於攝護腺全治療（手術切除或放射粒子）與積極追蹤之間，有新的替代選項可以治療，就是「不可逆電穿孔治療」。

北榮泌尿部主任黃逸修表示，過去海扶刀、冰凍治療治療存在放射性膀胱炎、直腸炎等風險，另周邊細胞受到照射，勃起功能、性功能可能受影響，但不會有尿失禁問題，局部治療影響相對較小，恢復也較快。

魏子鈞說，「不可逆電穿孔治療」適合中低風險者以小於10最好，不要超過20，且單側且單一病灶尤佳，不過該治療方式仍需要自費約50萬元以上，可以更精準治療，不過仍無法避免再次復發。

70歲鄭先生因尿速減緩、斷斷續續、夜間多尿等症狀就醫，檢查發現攝護腺指數偏高（PSA 4-10 ng/ml），因對於直接切片略有顧忌，先行接受自費mpMRI檢查。影像檢查顯示有一可疑病灶，在五等級中（PI-RADS）居4；為安全起見，接受mpMRI融合標的式切片，發現病灶僅限於mpMRI所懷疑的範圍，其餘皆良性。按過往學理，為低風險攝護腺癌，積極追蹤即可。

不過鄭先生對於僅追蹤而未治療心中仍有疑慮，經醫病共同協商討論，考量兼具治療目標與神經保護，去年選擇接受奈米刀手術，術後三日即移除尿管，解尿無礙後出院，持續追蹤穩定控制中。