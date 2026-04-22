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AI預測14天找藥、擺脫類固醇！三總突破自體免疫治療瓶頸

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
透過AI精準預測結合新療法，有助於降低發炎、調節免疫。記者廖靜清／攝影
透過AI精準預測結合新療法，有助於降低發炎、調節免疫。記者廖靜清／攝影

自體免疫疾病長年困擾全球患者，從類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡到乾燥症，患者的治療期漫長，療效更常難以預測，承受身心煎熬。三軍總醫院風濕免疫團隊宣布一項結合人工智慧（AI）與創新療法的突破性成果，有望大幅縮短治療摸索期，有望協助部分患者成功擺脫類固醇依賴。

三總內科部風濕免疫科主任劉峰誠帶領團隊，歷時5年分析逾1,500例全血檢體，建立三大AI預測指標，可在短短14天內預測患者對藥物的反應，準確率高達90%，讓治療從傳統「試錯模式」，他強調，精準醫療也包括了精準用藥，讓患者在正確時間內選用最適合的藥物。

劉峰誠指出，過去自體免疫疾病常需3至6個月試藥，約三成患者效果不佳，期間病情甚至可能惡化。透過AI模型輔助，醫療團隊能更快找到適合的治療策略，大幅提升治療成功率與效率，落實個人化醫療。

除了AI預測，團隊更進一步整合「氫分子修復技術」，建立診療一體的新模式。研究發現，氫分子可選擇性中和體內毒性自由基、降低發炎反應，並穩定免疫細胞功能。搭配維生素C的抗氧化效果，加速身體組織修復，有助恢復免疫平衡。

臨床案例顯示，這項整合療法已為多名患者帶來明顯改善。劉峰誠分享，72歲的詹女士同時罹患乾燥症、紅斑性狼瘡與肺纖維化，甚至曾發生重大車禍，歷經大大小小的手術。在接受整合療法後，發炎指數下降、病情穩定，不僅減少對類固醇的依賴，也改善生活品質。

三總創新整合療法的相關研究成果已發表於國際期刊，並取得台灣發明專利與多項國際獎項，包括法國發明展銀獎及未來科技AI創新獎，顯示台灣在精準醫療領域的研發實力逐步獲得國際肯定。

劉峰誠強調，自體免疫疾病本質是免疫系統「誤傷自己」，可能影響心臟、肺臟與腎臟等重要器官，治療關鍵在於「精準調控」而非單純壓制。未來醫療趨勢不再只是被動治療，而是透過AI預測、即時介入與修復機制，讓患者在疾病初期就能找到最佳治療方向。

三總內科部風濕免疫科主任劉峰誠表示，創新整合療法可幫助紅斑性狼瘡患者擺脫類固醇。記者廖靜清／攝影
三總內科部風濕免疫科主任劉峰誠表示，創新整合療法可幫助紅斑性狼瘡患者擺脫類固醇。記者廖靜清／攝影

人工智慧 紅斑性狼瘡

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