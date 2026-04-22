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環境部高層人事異動！張順欽接任國家環境研究院長 彭啓明說話了

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
行政院於今核定環境部重要人事陞任案，國家環境研究院長由環境科技與資訊司長張順欽陞任。記者李柏澔／攝影
行政院於今核定環境部重要人事陞任案，國家環境研究院長由環境科技與資訊司長張順欽陞任。記者李柏澔／攝影

行政院於今核定環境部重要人事陞任案。國家環境研究院長由環境科技與資訊司長張順欽陞任；環境科技與資訊司（AI司）司長則由副司長楊耿瑜陞任。環境部長彭啓明表示，此次人事調整旨在深化環境治理的科技轉型，並強化國家級環境研究量能，協助台灣應對氣候變遷與環境韌性的挑戰。

新任國家環境研究院長張順欽，歷任環保署監測及資訊處處長、環境檢驗所所長、大氣環境司長及國環院代理院長。擔任環境部首任AI司司期間，張順欽推動內部數位轉型，引進AI工具輔助辦公，使環境部內AI使用比例接近9成，位居中央部會之冠。

彭啓明指出，張順欽在環境監測與科學數據治理領域經驗豐富，具備大氣科學、汙染檢測及資訊架構的深厚專業，未來國環院將配合籌備中的「國家氣候調適韌性中心」及「國家化學應變安全中心」兩大行政法人，重新盤點並整合研究資源，期許國環院能顯著擴增研究量能，轉型為國家級的環境研究智庫，為政策提供科學支撐。

新任環境科技與資訊司長楊耿瑜，曾任國發會高級分析師及數發部數位政府司副司長，期間推動包含T-Road資料交換平台、111短碼簡訊及普發現金系統等多項關鍵數位轉型計畫，擅長跨部會溝通與系統架構設計。

彭啓明表示，楊耿瑜具備「技術轉譯者」的優勢，能將複雜的數位技術應用於環境保護措施，未來將協同各司、署、院推動智慧化轉型，透過AI預測監測、自動化流程及資料治理，讓環境管理從「被動防禦」轉向「主動預警」。

環境部表示，透過此次人事佈局，將結合張順欽的科學研究深度與楊耿瑜的數位轉型廣度，持續強化環境科技的實務應用，加速達成淨零轉型與數位轉型的雙軸並進，為國民創造更具韌性、更智慧的生活環境。

彭啓明 行政院 環境部

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