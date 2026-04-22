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國家調適計畫擬納高溫專章 含預警及弱勢關懷

中央社／ 台北22日電

為因應氣候變遷帶來的高溫熱浪，環境部表示，將在下一期的國家調適行動計畫中加入高溫調適專章，納入高溫預警與應變系統、國民健康維護、弱勢族群關懷等。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長等人，就「我國氣候變遷調適現況檢討與全球調適目標接軌之推動情形」進行專題報告，並備質詢。

根據環境部的報告，氣候變遷因應法修法後，各縣市應於「國家氣候變遷調適行動計畫（112-115年）」核定後1年內，擬定調適執行方案。環境部去年2月已完成各縣市審核，22縣市合計提出約1561項調適計畫與措施，投入總經費約新台幣1572億元。

環境部指出，各縣市的執行方案，涵蓋淹水、乾旱、坡地災害、海平面上升、糧食（水稻及養殖漁業）、傳染性疾病及都市熱島等7大氣候衝擊面向。

環境部表示，下一期「國家氣候變遷調適行動計畫（116-119年）」，將以科學決策、地方落實與社會韌性為主軸，並將高溫調適列為跨領域優先議題，規劃高溫調適專章。

環境部說明，高溫調適專章預計盤點的面向，涵蓋高溫調適制度化治理（如高溫預警與應變系統）、健康面向（國民健康維護、傳染病防治應變、弱勢族群關懷）、能源與基礎設施（電力系統韌性強化、供水穩定與效率管理、交通設施耐熱升級）、糧食與生態（農業高溫影響與保險、林火風險精準管理、生態系調適策略）等，確立各部會分工。預計年底完成高溫專章，並報院審議。

此外，環境部氣候變遷署長蔡玲儀今天表示，3月已與各部會討論，應在下一期的調適計畫中對齊全球指標，規劃6月底前各調適領域行動方案初稿出爐，也會納入各界關心的兒少高溫調適相關檢核表等項目。

高溫 氣候變遷 環境部

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