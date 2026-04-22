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創意實力驚艷世界 「潮臺北」勇奪MUSE國際金獎

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
2025 「潮臺北」國際論壇。圖／台北流行音樂中心提供
2025 「潮臺北」國際論壇。圖／台北流行音樂中心提供

創意設計界具影響力的「美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）」公布最新獲獎名單中，當中，2025「潮臺北TRENDY TAIPEI」憑藉優秀的策展思維、視覺張力、數位媒體整合及支持流行音樂產業的前瞻規畫，於數千件國際頂尖作品中脫穎而出。

文化局表示，2025「潮臺北 TRENDY TAIPEI」在為期兩周的活動期間內，匯聚演唱會、國際論壇、文創市集及各式展演，集結來自21個國家、共 349 場的演出與論壇。這場國際級盛事不僅跨越了藝術、視聽、科技與時尚等面向，更吸引超過13萬人次熱情參與，展現台北的文化創意能量與國際競爭力。

文化局說，這次榮獲國際鉑金獎，再次證明了台北作為亞洲潮流製造基地的領先地位，讓這座城市的創意實力在國際舞台上綻放光芒。

文化局說，為了延續鉑金獎的國際榮耀，市府也預告，2026年「潮臺北TRENDY TAIPEI」將以「TAIPEI IN VIBES」為號召，強調音樂是牽動城市節奏、聚集青年動能的重要力量；主視覺不再只是精緻的構圖，設計理念緊扣「創造你的音樂足跡」。

透過台北獨有的「巷弄格框」與「科技霓虹」交織成獨一無二的城市樣貌，幾何塊狀是台北充滿驚喜的小巷弄；數位流線象徵流動在城市裡的運輸與網路。

文化局說，台北擁有豐沛的人文資源與健全的產業結構，「潮臺北TRENDY TAIPEI」不僅是一場屬於全體市民的盛事，更是台北向世界展示城市軟實力的重要舞台，本次獲獎證明了台北市在推動「演唱會經濟」與「城市行動」上的傑出成效。

未來，市府將持續以此榮譽為基礎致力於活絡商圈經濟、帶動地方觀光與商機，並透過高品質的藝文展演活動展現城市魅力，同時，持續跟進「產業趨勢」最新動向，讓台北不僅是台灣的首都，更是引領亞洲、接軌國際的潮流品牌。

文創 文化局 台北

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