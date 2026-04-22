金門打造在地「綠色基因庫」 中山林苗圃年育8千株原生樹種

金門國家公園管理處長年深耕生態復育，設立中山林苗圃作為核心基地，苗圃每年穩定培育約30種原生植物，提供約8千株苗木，可支應園區植樹造林、社區美化、棲地復育及企業ESG植樹專案等多元需求，完整在地原生植物育苗體系，不僅支撐園區造林需求，也成為推動環境教育的重要據點。

金管處指出，苗圃每年穩定培育約30種原生植物，廣泛應用於園區植樹、棲地復育、社區綠美化等，復育策略以「適地適木」為原則，透過採集在地種子育苗，培養樟樹、烏桕、海桐、豆梨等耐旱且具生態價值的樹種，逐步營造多層次森林結構，提升生態系韌性，也為野生動物打造更穩定的棲息環境。

面對氣候變遷與淨零排放趨勢，金管處同步推動森林增匯，近年更攜手萬海航運推動ESG植樹養護專案，於翟山、安東一營區等地完成約1萬1350株植樹，為金門注入綠色動能。

不少參觀過中山林苗圃的人都讚譽有加，認為是保育在地原生種的「五星級」育苗基地，除復育與造林外，金管處也透過「綠意中山林」環境教育活動、自然碳匯講座及植樹行動，串聯學校、社區與企業參與。

處長黃子娟表示，中山林苗圃的原生植物培育工作，正是守護這座島嶼植物基因庫的重要基礎，不僅提升森林生態功能，也讓民眾透過實際參與認識原生植物與自然碳匯的重要性，未來將持續推動生態復育與環境教育工作，讓金門邁向永續發展的生態島。

金門國家公園管理處設立中山林苗圃作為核心基地，苗圃每年穩定培育約30種原生植物，提供約8千株苗木，可支應園區植樹造林、社區美化、棲地復育及企業ESG植樹專案等多元需求。記者蔡家蓁／攝影