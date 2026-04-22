日本麻疹疫情升溫 林氏璧示警2大高風險族群：孕婦、嬰幼兒務必注意

旅遊達人林氏璧近日提醒，隨著日本麻疹疫情升溫，特別點名兩大高風險族群需提高警覺，包括孕婦與未滿1歲嬰幼兒，呼籲避免前往流行區，以降低感染風險。

高風險族群：孕婦與未滿1歲嬰幼兒

林氏璧指出，孕婦與未滿1歲嬰幼兒屬於感染麻疹的高風險族群，若前往疫情流行地區，感染後較容易出現嚴重併發症，因此建議非必要應避免前往相關地區。

麻疹併發症不可輕忽

雖然多數麻疹患者可自行痊癒，但仍有約5%至10%可能出現併發症，尤其5歲以下幼童、免疫力低下者與孕婦，發展為重症的風險較高。

流行區如何判定？

是否屬於流行區，可參考疾病管制署公布的國際旅遊疫情建議等級。目前日本尚未被列入分級警示，但近期疫情持續升溫，未來不排除提升警示等級。

幼兒出國建議接種時程

林氏璧建議，最好待幼兒滿1歲並完成MMR疫苗接種後再前往流行區。若6個月至未滿1歲嬰兒需出國，可自費提前接種1劑，但因保護力較低，滿1歲後仍須依時程補打。

第二劑疫苗不建議提前接種

一般第二劑MMR疫苗建議於滿5歲至入學前施打，目前政策已不建議提前接種，除非前往極高風險疫區，否則按既定時程施打即可。

孕婦特別注意疫苗限制

林氏璧強調，MMR疫苗屬活性減毒疫苗，孕婦不可施打。若未具抗體，應避免前往流行區；育齡女性則建議於懷孕前完成接種，且接種後4周內避免懷孕。

近期國內也出現麻疹境外移入個案。疾病管制署指出，上周新增一例外籍學生確診病例，為近5年首見，患者於3月底入境後出現發燒、結膜炎及紅疹等症狀，目前已確診。統計顯示，今年累計8例麻疹病例，其中6例為境外移入。

疾管署提醒，麻疹具高度傳染力，可透過空氣傳播，若出現發燒、紅疹、咳嗽、結膜炎等症狀，應戴口罩儘速就醫並主動告知旅遊史。另建議1966年後出生且計畫前往流行地區的民眾，可於出國前2至4周評估接種MMR疫苗，以提升保護力。