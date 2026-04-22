微波、穿衣…日常6大行為都中鏢 用茶包泡一小杯茶狂吞116億顆微塑膠

一個人每天吃下的「微塑膠」可能比想像中還多！家醫科醫師李思賢在臉書粉專表示，微塑料不僅是環境問題，其實早就進到我們身體裡了，他認為沒有人能完全避開微塑料，但仍可以做「5件事」降低曝露。

李思賢舉例，泡一杯塑膠茶包的茶會釋放116億顆微塑料進入杯子，用塑膠便當盒微波加熱短短3分鐘，每平方公分釋放422萬顆微塑料+21億顆奈米塑料，且溫度越高、時間越長，釋放越多。

另外，每天一杯手搖飲，熱飲條件下每公升飲料含數千至5,000顆微塑料，一年下來，喝進去的微塑料將近36萬顆；瓶裝水每公升含24萬顆奈米塑料，是同等量自來水的3倍；每次用塑膠砧板切菜，一次釋出約1,114顆微塑料，一年累積1,450萬到7,940萬顆進入食物。

至於穿尼龍或聚酯纖維衣服穿著20分鐘，每克布料就脫落400根微纖維進入室內空氣，全年穿著的脫落量（9億根），是洗衣機釋放量的3 倍，這些纖維飄家中的空氣裡，然後被我們吸進去。

不過，李思賢也提供減少曝露在微塑膠底下的方法，例如，改用棉布茶包或散茶、塑膠容器不進微波爐、改用木製或不鏽鋼砧板、多選天然纖維衣物（棉、麻、羊毛）、家裡保持通風，透過這些方式降低風險。