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三餐不定時釀上腹部陣發性疼痛 膽囊多發結石惹禍

中央社／ 台南22日電
成大醫院外科部醫師蔡宗樵（圖）22日指出，一名計程車司機反覆出現上腹部陣發性疼痛，原以為是職業壓力引發胃潰瘍或胃食道逆流，服藥無效後就醫，才檢查出膽囊多發結石，後經腹腔鏡膽囊切除手術切除病灶。圖／成大醫院提供（中央社）
成大醫院外科部醫師蔡宗樵（圖）22日指出，一名計程車司機反覆出現上腹部陣發性疼痛，原以為是職業壓力引發胃潰瘍或胃食道逆流，服藥無效後就醫，才檢查出膽囊多發結石，後經腹腔鏡膽囊切除手術切除病灶。圖／成大醫院提供（中央社）

陳姓男子三餐不定時，近半年反覆出現上腹部陣發性疼痛，服藥無效後就醫，才檢出膽囊多發結石，手術切除病灶。

成大醫院外科部醫師蔡宗樵今天指出，49歲陳男是計程車司機，反覆出現上腹部陣發性疼痛時，原以為是職業壓力引發胃潰瘍或胃食道逆流，自行服藥卻未明顯改善，今年初因上腹痛劇烈且持續無法緩解，才緊急就醫。

醫院安排胃鏡檢查，發現陳男輕微胃食道逆流與胃竇黏膜發炎；且為排除致命主動脈剝離，也安排胸腹部主動脈電腦斷層血管攝影，才檢出膽囊多發結石，這才是陳男半年上腹痛根本原因，經過腹腔鏡膽囊切除手術後，切除病灶，解決長期腹痛困擾。

蔡宗樵表示，臨床上約有3成膽結石患者將膽絞痛誤認為胃痛，延遲就醫；也有人常因聚餐頻繁、攝取過多高油脂食物，或作息不規律，導致膽囊劇烈收縮，進而引發急性膽囊炎或膽絞痛。陳男不定時飲食習慣，正是誘發腹部急症高危險因子。

目前，微創手術是膽結石相關腹部急症黃金治療標準；相較於傳統開腹手術，腹腔鏡膽囊切除手術僅需在腹部開出3個至4個不到1公分小孔，大幅降低術後疼痛，傷口更美觀，顯著縮短住院時間，加速病患體力恢復，早日重返工作崗位和生活日常。

蔡宗樵說，民眾若連續聚餐或豐盛大餐後，出現反覆「右上腹或上腹部疼痛」，且疼痛放射延伸至右肩或背部，甚至伴隨噁心、嘔吐等症狀，切勿視為一般腸胃炎或胃痛而自行服藥，應及時就醫精準治療，及早恢復健康生活。

胃食道逆流 膽結石

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