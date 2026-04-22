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第一屆魏明光新聞獎揭曉 聯合報健康事業部獲倡議獎

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
第一屆魏明光新聞獎頒獎典禮在政大公企中心舉行，獎項分為倡議獎和探索獎兩個部份，聯合報健康事業部以超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐 Knowledge to Action(KTA)為題獲得倡議獎，聯合報健康事業部主任陳韻如（右二）參與分享座談。記者邱德祥／攝影
第一屆魏明光新聞獎頒獎典禮在政大公企中心舉行，獎項分為倡議獎和探索獎兩個部份，聯合報健康事業部以超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐 Knowledge to Action(KTA)為題獲得倡議獎，聯合報健康事業部主任陳韻如（右二）參與分享座談。記者邱德祥／攝影

第一屆魏明光新聞獎頒獎典禮在政大公企中心舉行，獎項分為倡議獎和探索獎兩個部份，聯合報健康事業部以超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐 Knowledge to Action（KTA）為題獲得倡議獎。

「魏明光新聞獎」由魏明光先生於2023年捐贈之「魏明光卓越發展基金」所設立，旨在促進台灣新聞專業發展、提升新聞報導品質，並培育具國際視野、社會關懷與創新能力的新聞人才。本獎項由「魏明光新聞獎委員會」統籌規畫，並由魏明光卓越發展基金辦公室執行。

有別於傳統新聞獎採成果導向，由已完成作品為主要對象的評選方式，「魏明光新聞獎」採用全台少見的「提案制」，目的在於鼓勵新聞從業人員或機構，主動提出具創新潛力的構想與實驗計畫，支持具備專業性與社會影響力的新聞與人才培養計畫。

「魏明光新聞獎」分為「倡議獎」與「探索獎」兩類，前者著重在地實踐與創新報導，後者則鼓勵海外進修與國際合作，以培養具全球視野與行動力的新聞工作者，每年委員會邀請新聞專業人士、學界代表或跨領域專家，組成評選小組，依據提案的創新性、可行性、公共性進行綜合評估，選出具前瞻性的新聞工作者或團隊予以獎助。

第一屆魏明光新聞獎頒獎典禮在政大公企中心舉行，獎項分為倡議獎和探索獎兩個部份，聯合報健康事業部以超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐 Knowledge to Action(KTA)為題獲得倡議獎，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩代表致詞。記者邱德祥／攝影
第一屆魏明光新聞獎頒獎典禮在政大公企中心舉行，獎項分為倡議獎和探索獎兩個部份，聯合報健康事業部以超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐 Knowledge to Action(KTA)為題獲得倡議獎，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩代表致詞。記者邱德祥／攝影

第一屆魏明光新聞獎頒獎典禮在政大公企中心舉行，獎項分為倡議獎和探索獎兩個部份，聯合報健康事業部以超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐 Knowledge to Action(KTA)為題獲得倡議獎，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（中）、主任陳韻如（左）代表領獎。記者邱德祥／攝影
第一屆魏明光新聞獎頒獎典禮在政大公企中心舉行，獎項分為倡議獎和探索獎兩個部份，聯合報健康事業部以超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐 Knowledge to Action(KTA)為題獲得倡議獎，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（中）、主任陳韻如（左）代表領獎。記者邱德祥／攝影

聯合報

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