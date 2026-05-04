你每天喝的牛奶哪裡不同？鮮乳坊揭開「星級之路」 從產地到餐桌一次看懂

一杯牛奶，如何走進星級餐廳的廚房？臺灣在地品牌—鮮乳坊給出了答案。2019至2020年期間，鮮乳坊獲選為米其林指南首選乳製品夥伴，同時也是多家星級餐廳指定使用的乳源。這不僅是品質的象徵，也讓「一杯好牛奶」從日常飲品，躍升為影響料理風味的關鍵角色。為了讓更多人理解莊園級鮮乳的價值與差異，鮮乳坊為此打造「星級之路」特展，將乳品從產地到餐桌的歷程轉化為一場全民都能參與的沉浸式體驗。

鮮乳坊特展「星級之路」的核心，在於拆解產地到餐桌這一段路程，把過去隱身於產業鏈背後的細節，一一攤開在消費者面前。從產地端開始，鮮乳坊強調與酪農建立長期合作，導入動物福利與科學化飼養管理，讓乳牛在健康、穩定的環境中產出高品質乳源。不同於大規模混乳的生產模式，鮮乳坊採單一牧場生產，保留各牧場風土條件所帶來的風味差異，也讓每一批鮮乳更具個性與辨識度。

鮮乳坊特展星級之路拆解產地到餐桌，將牧場飼養細節攤在消費者面前。 圖／鮮乳坊提供

鮮乳坊特展星級之路拆解產地到餐桌，將牧場飼養細節攤在消費者面前。 圖／鮮乳坊提供

而在「餐桌端」的呈現，更是整場展覽的亮點之一。憑藉進入星級餐廳體系的經驗，鮮乳坊將乳品在料理中的角色具象化，藉由高互動的轉譯手法，透過現場試飲，引導民眾感受不同乳源風味差異。對許多消費者而言，牛奶不再只是早餐配角，而是能左右整體風味的關鍵食材。

此外，品牌長期強調的「透明」與「可溯源」，也在展覽中被完整呈現。包含專業團隊與酪農如何運用動物福利思維來飼養牛隻，進而造就優良的乳品質，鮮乳坊透過展場的感官設計——讀、聞、喝等，回應消費者對食品安全的關注。讓這些資訊不只是冷知識，而是透過故事與互動設計，讓人更容易理解與記住，進而理解臺灣在地鮮乳產業。更將原本抽象的「品質」與「風味」，轉化為可被感知的具體經驗。

現場另規劃打卡活動，完成指定任務即有機會獲得人氣冰品 Double V莊園級鮮乳Gelato一杯（口味隨機、每日限量）的限定好禮，提升參與樂趣。

鮮乳坊聯手 Double V 推出五款莊園級鮮乳 Gelato，呈現細緻鮮乳風味。 圖／鮮乳坊提供

而本次展覽座落大稻埕，大稻埕是臺灣產業走向世界的起點；鮮乳坊則希冀讓台灣鮮乳成為值得驕傲地在地風景。為了更能品味大稻埕在地氛圍，5/7(四)-5/17(日)的展期也與大稻埕 13 間職人店家聯手，藉由「尋找星級風味」大稻埕跑店集點活動，推出多款限定特調與創意甜品，將鮮乳坊的乳品與中藥、茶香、南北貨等風味融合，展現牛奶在風味上的多元可能。從濃郁奶香到層次變化，看完特展能前往大稻埕巷弄，好好探索與這座城市共創的星級風味。

由 13 間職人店家運用大稻埕特色結合莊園級鮮乳打造檔期限定風味。 圖／鮮乳坊提供

活動期間掃描 QR Code 開啟「尋找星級風味」集點卡後，只要收集特展專屬點數，即有機會抽中 iPhone 17、鮮乳坊莊園級鮮乳及真優格等豐富獎項。若走訪串聯店家獲取點數，除了可在大稻埕現場（如印花作夥、貝殼好室）直接兌換鮮乳坊啜飲杯、質感杯墊等精美好物，集滿 10 點更能參加終極大抽獎。終極大獎包含價值高達 13 萬 2 千元的 La Marzocco 義式咖啡機以及多項鮮乳坊週邊商品。

參與「尋找星級風味」大稻埕跑店集點活動，享受檔期限定風味，再帶走豐富禮品。 圖／鮮乳坊提供

從獲得米其林青睞的專業肯定，到走進城市與消費者對話，鮮乳坊透過「星級之路」特展重新詮釋一杯牛奶的價值。這不僅是一場品牌展覽，更是一段關於品質、風味與信任的探索旅程。在講究來源與透明的消費時代，鮮乳坊邀請民眾親自走進大稻埕，用五感體驗這條從產地到餐桌的星級之路，也為日常飲食開啟更多理解與想像。

「星級之路」活動資訊：

一、鮮乳坊特展—星級之路

活動時間：5/7(四)-5/17(日) 每日 12:00-18:00

活動地點：大稻埕 OrigInn Space（臺北市大同區南京西路247號）

此外，鮮乳坊 LINE 官方帳號 5/7-6/7 同步推出「星級之路」線上展，除了走進大稻埕實體參與外，也能在線上延伸體驗。線上與線下皆規劃不同內容與活動，邀請民眾雙線同行，完整感受鮮乳坊「星級之路」的多元魅力。

二、尋找星級風味—大稻埕跑店集點活動

活動時間：5/7(四)-6/7(日)

活動地點：大稻埕共 13 間鮮乳坊合作店家

＊各店家營業時間與地點請見鮮乳坊官網

鮮乳坊官網活動頁：https://bettermilk.cc/lBBO5

鮮乳坊 LINE 官方帳號：https://bettermilk.cc/D2iK8