3歲幼童墜馬…民代要求訂定馬場安全指引 中市農業局：依法查核

台中后里馬場日前發生3歲幼童墜馬意外，暴露公有財產委外經營的公安盲點；台中市議員林祈烽今日質詢指出，馬場業者坦承未確實落實年齡限制，且事故現場無人協助、事後缺乏關懷，質疑現行管理機制薄弱，要求市府整合觀旅、農業等局處，建立統一的馬場管理規範，避免出現「多方有責、卻無人負責」的灰色地帶。

林祈烽指出，這起墜馬意外凸顯業者在安全控管上的嚴重漏洞，業者已坦承當時未確認遊客年齡限制便讓幼童上馬，「即使馬場委外經營，市府也不能當甩手掌櫃」，要求觀旅局與農業局等單位釐清權責，並建置適用於台中所有馬場的共通管理與安全規範。

他強調，類似情況並非首例，過去他在氣墊城堡、中央球場安全等議題上，就曾多次呼籲制度整合。目前后里馬場屬公有財產委外經營，由觀旅局主政，但馬匹與教練管理卻涉及農業局與「動保法」，容易形成管理盲區。

台中市農業局表示，針對管理權責，目前全市共有11處馬場，每年辦理4次畜禽調查；若馬場以餵食、觸摸或騎乘等方式收費互動，屬動物展演行為，必須依「動物展演管理辦法」申請許可，且設備須符合動物習性。

事實上，目前台中市僅有「后里馬場」一處取得動物展演許可；相關展演內容、動物管理及互動方式，均由動保處依法查核，確保民眾與動物安全；市府強調，未來將針對議員建議，進一步研議如何落實各單位間的權責整合，強化場域公安通報機制。

台中市農業局表示，有關市議員林祈烽關心台中市馬場管理權責及安全規範，強調馬場涉及動物展演、場域設施及活動管理等事項，均依相關法規分工管理，並透過許可與查核機制，確保動物及民眾安全。