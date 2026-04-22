響應世界地球日！高雄農業局評選29家綠色友善餐廳 鼓勵朝永續發展

今天是「世界地球日」，高雄市府農業局舉辦「2026年高雄綠色友善餐廳（餐盒）評鑑成果發表會暨食材媒合活動」，選出29家表現優異的「優選獎」業者，鼓勵全市餐飲業者朝向低碳、健康與永續發展邁進；高雄洲際酒店也同步宣示，商務會議將取消使用紙本資料和一次性用品，大量減少碳足跡。

本屆評鑑以「能源節省、環境保護、綠色安心飲食、綠色行動、永續經營及衛生安全」６大構面全面檢視，從54家餐廳和10家餐盒業者中，選出29家表現優異的「優選獎」業者，透過產、官、學界評鑑機制，為消費者把關，引領餐飲產業朝向低碳、健康與永續發展邁進。現場同步舉辦食材媒合交流，邀集田寮、甲仙、美濃等農會和在地農場與品牌共襄盛舉。

本屆最高榮譽「年度綠色卓越獎」由H2O水京棧國際酒店（京悅軒中餐廳、Ripple西餐廳）、THOMAS CHIEN Restaurant及迪立印度健康蔬食坊獲得肯定。農業局表示，業者不僅導入在地食材，落實節能減碳與環境友為，更在料理創意與餐飲品質上展現高度水準。

此外，農業局亦頒發多項特色獎項，涵蓋多方使用在地食材的「誠食在地食材獎」、綠色廚房管理「友善綠廚房獎」、創意料理「旬味綠餐盤獎」及「綠色行動實踐獎」、「綠色永續經營獎」、「最具潛力餐廳」、「旬味食材創意獎」及「綠能獎」等，全面肯定餐飲業者在不同領域的努力與創新，展現高雄餐飲產業多元且蓬勃的綠色實力。

此外，為響應世界地球日，高雄洲際酒店拋出一項永續宣言，在ESG浪潮席捲全球、碳足跡成為企業往來的「隱形門檻」，當多數企業還在盤點減碳數據時，洲際酒店打破傳統會議框架，減少紙本資料、一次性用品，甚至連習以為常的桌布也不再使用，「少掉的不只是形式，而是背後洗滌所需的水、電與化學藥劑，讓會議回歸本質，也讓碳排無聲下降」。

高雄市府農業局舉辦「2026年高雄綠色友善餐廳（餐盒）評鑑成果發表會暨食材媒合活動」，選出29家表現優異業者，鼓勵全市餐飲業者朝向低碳、健康與永續發展邁進。圖／高雄市農業局提供