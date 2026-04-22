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市場補償金害所得超標 3千安老津貼飛了…竹市稅務局幫保住

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市9旬阿嬤因市場被市府收回，領取約50餘萬補償款，未料今年卻接獲通知，因年度所得超過50萬元門檻，導致安老津貼被取消，所幸經新竹市稅務局協助，認定補償款為損失性質，得不列入所得。圖／新竹市政府提供
新竹市9旬阿嬤因市場被市府收回，領取約50餘萬補償款，未料今年卻接獲通知，因年度所得超過50萬元門檻，導致安老津貼被取消，所幸經新竹市稅務局協助，認定補償款為損失性質，得不列入所得。圖／新竹市政府提供

新竹市9旬阿嬤在市場擺攤，因市場被市府收回，領取約50餘萬補償款，未料今年卻接獲通知，因年度所得超過50萬元門檻，導致安老津貼被取消，所幸經新竹市稅務局協助，認定補償款為損失性質，得不列入所得，阿嬤順利每月可繼續領3000元安老津貼。

新竹市稅務局長蘇蔚芳指出，阿嬤過去在市場擺攤，因市場於2024年被市府收回，領取約50餘萬元補償款，今年接獲區公所通知，因年度所得超過50萬元門檻，不符安老津貼申領資格，導致津貼遭取消。阿嬤得知後心情低落，甚至影響食慾，同住兒子看在眼裡極為不捨，於是向新竹市稅務局納保官尋求協助。

蘇蔚芳說，稅務局在受理案件後，發現關鍵在於補償款性質的認定，隨即聯繫北區國稅局新竹分局納保官共同研議，並協調市府產業發展處提供補償依據。

北區國稅局新竹分局分局長包喬雯表示，納保官制度以保障納稅者權益為核心，對課稅爭議案件秉持專業與實質課稅原則審慎認定。經檢視相關規定，確認其中約20萬元屬設備搬遷補償費，屬填補損失性質，得不列入所得。據此，國稅局主動更正阿嬤所得資料，並提供市府社會處重新審核，免除阿嬤另行申請程序。該分局並洽市府，如有類似情形，提供相關資料辦理更正。

稅務局表示，此件成功案例充分發揮納保官跨機關協調機制，保障民眾權益。納保官提供稅捐爭議協調、受理申訴與陳情，及行政救濟諮詢等服務，相關訊息可至稅務局網站「納稅者權利保護專區」查詢，亦可撥03-5225161轉500、免費服務電話0800-000321、市民服務專線1999，將有專人服務。

國稅局 阿嬤 新竹 補償金

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