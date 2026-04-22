快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

母親節康乃馨要提早訂！去年豪雨受損減產 愈接近節日價格恐差一倍

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田尾鄉農會今天舉辦康乃馨行銷活動，還有花卉走秀。記者林宛諭／攝影
田尾鄉農會今天舉辦康乃馨行銷活動，還有花卉走秀。記者林宛諭／攝影

彰化縣田尾鄉農會今天舉辦康乃馨行銷活動，田尾農會總幹事吳政憲說，去年因7月豪大雨，康乃馨花卉受損約三成而減產，雖目前價格與去年同期相同，但愈靠近母親節，價格必定上揚，建議民眾提早訂購，農會也結合農民提供優惠訂購，預購價每枝20元。

田尾農會理事長楊春枝、總幹事吳政憲、彰化縣政府機要秘書張建豐等地方人士在母親節前為康乃馨促銷宣傳，並辦理花藝賞析及創意DIY活動。

吳政憲說，田尾鄉為國內重要花卉產區，康乃馨種植面積約25公頃，為全台最大產區，占全國總面積約90%，目前農民種植品種高達60多種，且每年都會推出新品種，可做多元變化。

吳政憲說，由於去年7月豪大雨，康乃馨母株受損約三成，影響產量，雖然目前康乃馨每把10枝拍賣批發價約80、90元，平均每枝近9元，但去年到母親節前批發價每枝約到17、18元，愈近母親節價格會攀升，所眾可提早向農會訂購。

康乃馨主要分為大花型單朵大花，俗稱「大康」，還有多花型的花型較小、花朵數多，俗稱「中康」兩大類，花卉批發市場流通品種以中康為主，包括紅（娜娜）、櫻紅（波斯桃）、粉、史波特、紅帶白、紫、紫帶白、黃帶紅及黃帶紫等，約占市場交易量六成以上。

吳政憲說，農會近年推廣生活美學，不僅過節要送花，平常就可多買花美化環境，今年康乃馨品質穩定，花色多樣，買來送媽媽、師長與親友都可傳遞感謝之心。

農會即日起至5月6日接受訂購康乃馨，每枝原價30元，預購價一枝多朵的「中康」20元，買一百枝免運費，農會也協助花農將花卉行銷至各大機關團體；同時採冷藏低溫配送，確保康乃馨新鮮度，延長賞花期限，並持續推廣康乃馨搭配的花束、花籃等多元選擇，滿足消費者不同需求，帶動整體買氣。

田尾農會總幹事吳政憲說，農會近年推廣生活美學，不僅過節要送花，平常就可多買花美化環境。
田尾農會總幹事吳政憲說，農會近年推廣生活美學，不僅過節要送花，平常就可多買花美化環境。

田尾鄉農會今天舉辦康乃馨行銷活動，還有花卉走秀。記者林宛諭／攝影
田尾鄉農會今天舉辦康乃馨行銷活動，還有花卉走秀。記者林宛諭／攝影

田尾鄉農會今天舉辦康乃馨行銷活動，還有花藝賞析及創意DIY活動。記者林宛諭／攝影
田尾鄉農會今天舉辦康乃馨行銷活動，還有花藝賞析及創意DIY活動。記者林宛諭／攝影

母親節 農會 彰化縣

延伸閱讀

母親節將至 彰化田尾農會推康乃馨預購優惠

陪媽咪玩整天！六福村母親節訂餐送門票 加碼蛋糕冰棒寵愛她

稻米獲獎津貼被停 草屯老農：獎勵根本變懲罰！

影／奪「台灣米金牌」竟遭停發老農津貼 南投農嘆：獎勵變懲罰

相關新聞

逾1600社工政院陳抗要「卓榮泰踹共」 要求政府擔責、勿讓社工淪替罪羔羊

剴剴案社工被依過失致死判刑，引發社工界憤慨，逾1600位社工今天集結行政院門口，要求政府道歉、負起保證人責任，別讓制度風險層層下放，強加第一線社工身上。社工大喊「社工拒當替罪羔羊，保證人地位國家扛」，因多次向衛福部陳情未果，要求行政院長卓榮泰出面接下逾萬名社工連署書，不過，政院最終僅派副處長層級出面，社工怒喊「卓榮泰踹共！」

影／知名火雞肉飯吃出刀片…苦主驚嚇：不敢再買 高市衛生局開鍘

又見餐點藏刀片！有高雄網友在Threads爆料五福路的嘉義第一名火雞肉飯吃到異物，吐出驚見一截斷裂刀片，還好沒割破嘴，但仍驚魂未定直呼「太可怕，不敢再買了」；店家坦承絞肉機刀片斷裂不慎掉落，已致歉並退款；高市衛生局將依法開罰。

影／「被推出去當擋箭牌」 社工團體今政院前陳情

台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情，遞交由9500人／單位連署「社工是助人者，不是刑法上的保證人」之連署信以及國家才是保證人地位的物件給行政院。

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

明天要變天了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，鋒面系統已建立，目前位於中國長江流域，預計今天夜晚逐漸東移，明天上午至中午間，抵達台灣上空，並影響到周五。這波鋒面結構目前來看相當完整，影響期間，各地容易雷陣雨，雷雨帶發展旺盛時，須注意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。

幾點去診所人最少？醫揭最佳就診時段：避開高峰降低感染風險

臉書粉專「臭寶爸-兒科陳敬倫醫師」分享，不少新手爸媽擔心帶孩子到診所就醫時，反而增加感染風險，因而詢問何時人潮較少。對此，他以自身觀察整理「診所攻略」，從一天、一週到一年不同時段，分析看診高峰與低谷，提供家長參考。

少油清淡≠健康！醫曝飲食結構錯誤 「促肝臟自製膽固醇」

醫師黃軒在臉書發文指出，不少患者在門診常有疑問「明明飲食很清淡，為何膽固醇反而升高」他直言，許多人以為少油少肉就能控制血脂，但實際上，錯誤的飲食結構反而可能讓膽固醇失控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。