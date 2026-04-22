母親節康乃馨要提早訂！去年豪雨受損減產 愈接近節日價格恐差一倍

彰化縣田尾鄉農會今天舉辦康乃馨行銷活動，田尾農會總幹事吳政憲說，去年因7月豪大雨，康乃馨花卉受損約三成而減產，雖目前價格與去年同期相同，但愈靠近母親節，價格必定上揚，建議民眾提早訂購，農會也結合農民提供優惠訂購，預購價每枝20元。

田尾農會理事長楊春枝、總幹事吳政憲、彰化縣政府機要秘書張建豐等地方人士在母親節前為康乃馨促銷宣傳，並辦理花藝賞析及創意DIY活動。

吳政憲說，田尾鄉為國內重要花卉產區，康乃馨種植面積約25公頃，為全台最大產區，占全國總面積約90%，目前農民種植品種高達60多種，且每年都會推出新品種，可做多元變化。

吳政憲說，由於去年7月豪大雨，康乃馨母株受損約三成，影響產量，雖然目前康乃馨每把10枝拍賣批發價約80、90元，平均每枝近9元，但去年到母親節前批發價每枝約到17、18元，愈近母親節價格會攀升，所眾可提早向農會訂購。

康乃馨主要分為大花型單朵大花，俗稱「大康」，還有多花型的花型較小、花朵數多，俗稱「中康」兩大類，花卉批發市場流通品種以中康為主，包括紅（娜娜）、櫻紅（波斯桃）、粉、史波特、紅帶白、紫、紫帶白、黃帶紅及黃帶紫等，約占市場交易量六成以上。

吳政憲說，農會近年推廣生活美學，不僅過節要送花，平常就可多買花美化環境，今年康乃馨品質穩定，花色多樣，買來送媽媽、師長與親友都可傳遞感謝之心。

農會即日起至5月6日接受訂購康乃馨，每枝原價30元，預購價一枝多朵的「中康」20元，買一百枝免運費，農會也協助花農將花卉行銷至各大機關團體；同時採冷藏低溫配送，確保康乃馨新鮮度，延長賞花期限，並持續推廣康乃馨搭配的花束、花籃等多元選擇，滿足消費者不同需求，帶動整體買氣。

田尾農會總幹事吳政憲說，農會近年推廣生活美學，不僅過節要送花，平常就可多買花美化環境。

田尾鄉農會今天舉辦康乃馨行銷活動，還有花卉走秀。記者林宛諭／攝影