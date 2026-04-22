淡江大橋本周六再開放登橋 芒果醬、甜約翰來開唱

淡江大橋將於5月12日通車，為慶祝淡江大橋通車，新北市府上周已舉辦跨橋路跑及自行車活動，本周六(25日)將舉辦「好朋友來瞧橋－新北市淡江大橋健行活動」，邀請民眾搶先體驗。民政局表示，健行活動結合音樂、市集與橋上限定體驗，也有芒果醬、甜約翰等人氣卡司輪番開唱，感受通車前最難得的精彩時刻。

民政局長林耀長表示，活動時間自上午8點30分至下午1點，已報名成功的民眾可憑簡訊序號至報到處領取集章卡，在橋面集章點完成蓋章後，即可兌換豐富完走禮。未報名的朋友除可參與健行外，現場也安排多元精彩表演內容可一起參與。

林耀長說，活動將由漁人碼頭廣場的精彩表演及熱鬧市集揭開序幕，並由富邦悍將啦啦隊人氣團員帶來熱力應援，9 點 30 分正式起步健走，10點30分開始主會場還有「甜約翰 Sweet John」及金曲入圍樂團「芒果醬 Mango Jump」輪番演出。

此外，活動周邊有特色市集與美食胖卡，包括經典小吃與異國美食，讓民眾在健走之餘也能品嚐美味，享受音樂與海風交織時光。

因應活動期間人潮湧入，現場有交通管制及指揮人員引導，民政局表示，當日上午7點至下午2點30分，在捷運淡水站2號出口及輕軌淡水漁人碼頭站旁設置雙向接駁專車，民眾也可搭乘淡海輕軌至淡水漁人碼頭站，或於捷運淡水站轉乘837、880、593等公車路線抵達會場。

交通管制部分，活動當日6點至下午3點，淡水中正路二段51巷及中正路一段87巷8弄將實施雙向車道管制，請用路人提前配合改道，另外，公車路線「紅26」將配合管制進行改道行駛。