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白沙屯媽進香疏運增11.14％ 雙鐵2站單日人次創新高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
白沙屯媽祖進香活動已4月20日落幕，今年整體疏運達32.1萬人次，較去年成長11.14%。圖／交通部提供
白沙屯媽祖進香活動已4月20日落幕，今年整體疏運達32.1萬人次，較去年成長11.14%。圖／交通部提供

年度宗教盛事白沙屯媽祖進香活動已4月20日落幕，逾46萬香燈腳參與為去年1.4倍，根據統計，今年整體疏運達32.1萬人次，較去年成長11.14%，其中，台鐵白沙屯站單日進出站近9.8萬人次，創歷史新高；高鐵苗栗站起轎當日進出人次也創開站以來單日最高紀錄。

交通部指出，白沙屯媽祖進香活動今年報名人數突破46萬人、較去年成長約1.4倍，此次疏運採「台鐵為主、公路為輔、高鐵協同」三層運具聯防備援策略，針對4月12日（登轎）、4月16日（抵達北港）、4月19日（返回苗栗）及4月20日（回宮）等4個關鍵節點加強調度，整體疏運人次達32.1萬，較去年成長11.14%。

交通部說明，此次台鐵疏運近23萬人次，較去年成長17.24%，其中4月12日起轎當日，白沙屯站單日進出站人次達近9.8萬，較去年增加48.19%，創歷史新高；高鐵疏運7.3萬人次，雖未突破去年運量，但起轎當日苗栗站進出人次達1.7萬，較去年成長36.61%，也創開站以來單日最高紀錄。

另外，交通部指出，公路客運共開行620班次，疏運2萬人次，運能較去年提升27%，疏運人數成長31.19%，並同步優化候車空間及導入無障礙車輛。

交通部表示，今年交通部氣象署創新服務化身「行動觀測員」背負氣象儀與信眾並肩同行，提供即時氣象資訊，交通部也為推廣道路安全停讓文化，於4月12日及4月16日於公路局擺攤處發放限量「勇字紀念車票」與「停讓保平安貼布」等結緣品，提供民眾溫馨問候與祝福。

交通部表示，今年進香重要節點多落於平日，相較去年集中於假日，疏運條件更具挑戰，整體運量仍呈現成長，顯示越來越多民眾選擇以公共運輸參與宗教盛事，未來也將持續檢討精進各項疏運措施，強化跨運具整合與服務品質，打造更安全、便捷且高效率的交通疏運體系。

公路客運共開行620班次，疏運2萬人次，運能較去年提升27%，疏運人數成長31.19%。圖／交通部提供
公路客運共開行620班次，疏運2萬人次，運能較去年提升27%，疏運人數成長31.19%。圖／交通部提供

年度宗教盛事白沙屯媽祖進香活動已4月20日落幕，逾46萬香燈腳參與為去年1.4倍。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供
年度宗教盛事白沙屯媽祖進香活動已4月20日落幕，逾46萬香燈腳參與為去年1.4倍。圖／白沙屯媽祖網路電視台提供

高鐵疏運7.3萬人次，起轎當日苗栗站進出人次達1.7萬，較去年成長36.61%，創開站以來單日最高紀錄。圖／交通部提供
高鐵疏運7.3萬人次，起轎當日苗栗站進出人次達1.7萬，較去年成長36.61%，創開站以來單日最高紀錄。圖／交通部提供

今年白沙屯媽祖進香活動台鐵疏運近23萬人次，較去年成長17.24%，其中4月12日起轎當日，白沙屯站單日進出站人次達近9.8萬，較去年增加48.19%，創歷史新高。圖／交通部提供
今年白沙屯媽祖進香活動台鐵疏運近23萬人次，較去年成長17.24%，其中4月12日起轎當日，白沙屯站單日進出站人次達近9.8萬，較去年增加48.19%，創歷史新高。圖／交通部提供

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