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批衛福部「放棄社工」 工會促盤點恐遭「保證人地位」咎責社工類型

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
社工團體今天齊聚在行政院前陳情，遞交由9500人/單位連署「社工是助人者，不是刑法上的保證人」之連署信，以及國家才是保證人地位的物件給行政院。記者邱德祥／攝影
社工團體今天齊聚在行政院前陳情，遞交由9500人/單位連署「社工是助人者，不是刑法上的保證人」之連署信，以及國家才是保證人地位的物件給行政院。記者邱德祥／攝影

為控訴政府未出面擔責，社工因保證人地位而被判刑，逾1600名社工集結行政院前抗議，事後，行政院派副處長層級出面，衛福部也僅由社工司副司長出面回應。高雄市社工工會秘書長郭志南說，體制內社工集結行政院前非法集會，卻被警方舉牌，係因衛福部已放棄社工，剴剴案發生後從未討論社工職責劃分，「國家從頭到尾不在乎社工」，呼籲盤點可能被依保證人地位起訴的工作類型。

郭志南說，剴剴案發生後，社工團體2年來多次至衛福部陳情抗議，卻從未獲得衛福部正面回應，衛福部部長、次長甚至社工司司長，從未正視社工界訴求，僅指派無權決定政策走向的副司長出面，直到社工遭判刑，引發全國社工憤慨，才宣佈要找全台工會、社工系所教授等開會檢討，這些討論早該開始進行，「拖到現在，不就代表政府從頭到尾都不在乎社工？」

本次社工群情激憤的原因，是因剴剴案社工陳尚潔，遭台北地院依過失致死罪判刑，且判決書指出她應負「保證人地位」責任。郭志南質疑，社工界近年不斷討論社工職責、法律責任議題，衛福部是否曾盤點哪些領域社工，可能會面臨與陳姓社工相同的「保證人地位」司法地雷？政府在剴剴案之後，將收出養必要性從民間社工，收回交由公部門脆弱家庭社工評估，但是否給足資源支持？

郭志南說，社工不僅走上街頭，還公布職業傷害情況，每4人便有1人服用精神科藥物，後續勞動部設法因應，今年起針對社福機構啟動「法遵訪視」要求改善勞動環境，衛福部隊社工人力情況是否已經盤點？若盤點後，是否已研擬留任措施？剴剴案發生後，衛福部只談收出養機制，卻沒有通盤檢討社工人力問題，也未找工會對話。

「衛福部應盤點有多少社工面臨『保證人地位』地雷，並與第一線社工討論界定出職權範圍，再找法律專家討論，將界線訂定清楚，讓社工不要踩到地雷。」郭志南建議，短期內應先進行止血，讓社工安心工作，中長期再討論如何修法，但衛福部直到今天，社工走上街頭訴求，都沒有拿出誠意回應，剴剴案發生後2年，更是任由社工任人辱罵，「衛福部高層做過什麼事？」

社工 衛福部 行政院

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