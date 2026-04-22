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腸病毒6月迎高峰！ 醫警告：成人恐成「無症狀傳播者」 讓全家中招

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
專家提醒國內腸病毒正處於流行期，孩子需勤洗手，家長也要小心成為「隱形傳播鏈」。本報資料照片
專家提醒國內腸病毒正處於流行期，孩子需勤洗手，家長也要小心成為「隱形傳播鏈」。本報資料照片

國內腸病毒疫情持續升溫，衛福部疾管署預估，今年疫情將於6月中旬達到高峰，門診就診人次恐突破萬人。台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵提醒，目前個案多為輕症，但隨著國際旅遊頻繁與病毒傳播鏈延伸，「成人無症狀感染、帶病毒回家」已成為不可忽視的隱憂。

根據疾管署監測資料，上周腸病毒就診人次已突破3,500人，較前一週增加逾16%，且呈現快速上升趨勢。邱政洵指出，今年社區主要流行型別仍以常見的克沙奇病毒為主，臨床觀察多屬輕症，例如手足口症、發燒或食欲不振，但仍造成不少家長焦慮。

「近期無論門診或住院，因腸病毒就醫的兒童確實增加，雖尚未見大規模重症案例，但仍不能掉以輕心。」邱政洵提醒，特別是新生兒族群，一旦感染特定病毒株，仍可能快速惡化為重症。另外，被稱為「大魔王」的腸病毒71型（EV71），過去曾引發嚴重神經系統併發症，甚至死亡案例，是醫界最關注的高風險病毒。

值得注意的是，國際疫情也為國內防疫增添變數。邱政洵說，包括日本、越南、馬來西亞等國近期均出現腸病毒疫情，其中不乏EV71流行。由於成人感染腸病毒多半症狀輕微甚至無症狀，仍具有傳染力，可能在不自覺情況下將病毒帶回台灣，並於家庭中傳播給幼童或長者，形成「隱形傳播鏈」。

「腸病毒不只是小孩的問題。」邱政洵強調，家庭成員若有外出旅遊或接觸人群密集場所，返家後應落實洗手、更衣等基本衛生習慣，以降低病毒傳播風險。面對即將到來的流行高峰，家長應特別留意，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，如出現嗜睡、意識不清、持續嘔吐、肌抽躍或呼吸急促等症狀，須立即就醫。

針對EV71病毒，目前已有疫苗可供接種，邱政洵建議，家長把握幼童2個月至6歲的關鍵期，經醫師評估後接種疫苗，以建立保護力、降低重症風險。除了疫苗，日常生活中的預防措施同樣重要，包括勤洗手、維持環境清潔、避免出入人多場所，以及均衡飲食與規律運動，皆有助於提升免疫力。

整體而言，今年腸病毒疫情呈現「緩步升溫」態勢，尚未出現爆發性流行，但隨著6月高峰逼近，加上境外移入風險增加，防疫工作仍不可鬆懈。邱政洵呼籲，唯有從個人到家庭全面落實防護，才能有效阻斷病毒傳播鏈，守住幼童健康防線。

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