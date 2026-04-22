剴剴案社工遭判刑⋯社工界控「冷處理」衛福部：明邀基層社工開會

逾1600社工今天至行政院門口陳抗，要求國家負起保證人責任，而非讓責任下放，由基層社工獨扛，並控訴衛福部多次「冷處理」。衛福部社工司指出，衛福部重視第一線社工意見，已精進兒少保護、收出養相關機制，將持續精進，至於社工執業責任及法律適用議題，明天將邀集相關代表，舉行「公私部門協力穩定社工人力座談會」，就法律、社會工作實務代表進行跨部門對話交流。

衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，衛福部昨已預告「兒少權法」，在制度面針對兒少保護及收出養相關機制進行檢討精進，包括地方政府於收出養必要性評估、收出養媒合機構管理，及托育與訪視機制等，將持續強化跨體系合作與資訊連結，提升兒少安全，衛福部社家署將擇期舉行會議，就媒合機構管理、托育訪視機制等，也會邀請法界人士討論，幫助司法實務上有更專業判斷。

剴剴案社工遭依台北地院依過失致死判刑2年，法官指社工需負「保證人責任」，引發社工界憤慨。楊雅嵐指出，社工執業責任及法律適用相關議題，涉及司法判斷與專業實務，已發文邀集社會工作及實務界代表，包括社工相關系所、社工專業團體及全台各縣市8個社工人員職業工會等，於明天舉行公私部門協力穩定社工人力座談會」，進行對話交流。

社工界今天批評，每當重大事件發生，政府為積極擔責，而是讓責任下放由社工獨扛，憂心恐讓社工失望離職。楊雅嵐指出，持續透過強化社會安全網、完善制度支持等措施，支持、協助第一線社工伙伴，此外，也將持續與社工團體及學界保持溝通，針對人力、訓練、督導支持及職場環境等面向，蒐整各界意見，提供社工更穩定的支持環境，持續守護兒少及弱勢民眾的權益。