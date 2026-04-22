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科技產業看好中歐這國 機票飆3倍！破1萬歐元仍一票難求

聯合報／ 記者胡瑞玲／斯洛伐克布拉提斯拉瓦即時報導
斯洛伐克曾是前蘇聯時代的坦克與軍械製造基地，如今也是我國重要經貿據點，首都布拉迪斯拉瓦可透過多瑙河串聯德國及黑海沿岸，帶動觀光與運輸發展，同時也有利於半導體產業布局。記者胡瑞玲／攝影
斯洛伐克曾是前蘇聯時代的坦克與軍械製造基地，如今也是我國重要經貿據點，首都布拉迪斯拉瓦可透過多瑙河串聯德國及黑海沿岸，帶動觀光與運輸發展，同時也有利於半導體產業布局。記者胡瑞玲／攝影

中東歐逐漸成為台灣產業鏈延伸的新據點，斯洛伐克台北辦事處大使李南陽透露，除鴻海、台積電等早在20年前搶先布局，未來「電子五哥」也有望繼著周邊國家，帶動半導體供應鏈於歐洲落地。但他也坦言，隨著產業與政經交流升溫，歐洲直飛台灣航線需求暴增，但受到戰爭影響，商務艙票價上看6000歐元，甚至飆破1萬歐元仍一票難求。

李南陽接受媒體聯訪時表示，斯洛伐克不管是觀光、交通、半導體都在發展中，尤其是半導體產業更是逐步東擴至羅馬尼亞，中東歐已從過去相對陌生的區域，轉變為台灣在產業、經貿與地緣政治布局中的關鍵節點，未來發展無可限量。

他指出，斯洛伐克曾是前蘇聯時代的坦克與軍械製造基地，如今也是我國重要經貿據點，鴻海、友達等20年前就進駐布局，這裡的不僅擁有工資較低的優勢，其位置更是歐洲心臟，往東到巴爾幹半島，往俄羅斯、英國也是等距離，作為物流據點也不遠，對公司營運有利。

首都布拉迪斯拉瓦可透過多瑙河串聯德國及黑海沿岸，帶動觀光與運輸發展，同時也有利於半導體產業布局。李南陽說，德國有技術及人才，因此台積電在那設廠，盼透過多瑙河及黑海的串聯，將中東歐串連起來變成一條供應鏈，波蘭、捷克負責設計，斯洛伐克、羅馬尼亞負責封裝測試。

李南陽說，尤其在封裝與測試領域，斯洛伐克具備吸引東歐大量人力的條件，可望成為供應鏈後段重要據點，並進一步串聯捷克、布達佩斯至羅馬尼亞等區域，形成跨國產業帶。

不僅如此，斯洛伐克也是「V4國家」（斯洛伐克、匈牙利、波蘭、捷克）中唯一加入歐元區的國家，沒有投資匯率的差別，若未來俄烏戰爭結束，產業布局更有機會向烏克蘭延伸。李南陽說，雖然加入初期會面臨通膨陣痛期，但能減少匯率風險更具投資穩定性，對吸引觀光客或是廠商設廠都是有利的因素。

此外，李南陽也指出，目前台灣在斯洛伐克投資的規模僅次於韓國，為第二大投資國。韓國主要由現代汽車與Kia等2大車廠布局，主因為當地在前蘇聯時期即具備車輛製造基礎，延續至今形成完整汽車產業鏈。

而台灣過去以代工製造為主，但隨著AI應用帶動產業升級，加上斯洛伐克曾在疫情期間捐贈台灣16萬劑疫苗，讓雙邊關係快速升溫、深化，因此，未來包含仁寶、廣達、緯創、英業達與和碩等電子五哥，均可望評估進一步進駐周邊區域。

但李南陽也透露，隨著產業與政經交流升溫，歐洲直飛台灣航線需求暴增，「但目前一票難求」，尤其這個戰爭打得可怕，直飛台北的商務票價已從過去的2000至3000歐元，大幅攀升至6000歐元說，甚至飆漲至1萬歐元元，仍供不應求，只能轉向其他航班，盡管市場吃緊，但仍希望優先支持台灣航空公司。

斯洛伐克台北辦事處大使李南陽坦言，隨著產業與政經交流升溫，歐洲直飛台灣航線需求暴增，但受到戰爭影響，商務艙票價上看6000歐元，甚至飆破1萬歐元，仍一票難求。記者胡瑞玲／攝影
斯洛伐克台北辦事處大使李南陽坦言，隨著產業與政經交流升溫，歐洲直飛台灣航線需求暴增，但受到戰爭影響，商務艙票價上看6000歐元，甚至飆破1萬歐元，仍一票難求。記者胡瑞玲／攝影

斯洛伐克台北辦事處大使李南陽透露，除鴻海、台積電等早在20年前搶先布局，未來「電子五哥」也有望繼著周邊國家，帶動半導體供應鏈於歐洲落地。記者胡瑞玲／攝影
斯洛伐克台北辦事處大使李南陽透露，除鴻海、台積電等早在20年前搶先布局，未來「電子五哥」也有望繼著周邊國家，帶動半導體供應鏈於歐洲落地。記者胡瑞玲／攝影

斯洛伐克台北辦事處。記者胡瑞玲／攝影
斯洛伐克台北辦事處。記者胡瑞玲／攝影

斯洛伐克台北辦事處。記者胡瑞玲／攝影
斯洛伐克台北辦事處。記者胡瑞玲／攝影

斯洛伐克曾在疫情期間捐贈台灣16萬劑疫苗，讓雙邊關係快速升溫、深化，因此，未來包含仁寶、廣達、緯創、英業達與和碩等電子五哥，均可望評估進一步進駐周邊區域。記者胡瑞玲／攝影
斯洛伐克曾在疫情期間捐贈台灣16萬劑疫苗，讓雙邊關係快速升溫、深化，因此，未來包含仁寶、廣達、緯創、英業達與和碩等電子五哥，均可望評估進一步進駐周邊區域。記者胡瑞玲／攝影

俄羅斯 台積電 羅馬尼亞

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