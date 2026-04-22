南投名間焚化爐案爭議 環團呼籲別歹戲拖棚

台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情，遞交由9500人／單位連署「社工是助人者，不是刑法上的保證人」之連署信以及國家才是保證人地位的物件給行政院。

2026-04-22 11:38