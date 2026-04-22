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南投名間焚化爐案爭議 環團呼籲別歹戲拖棚

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台灣民眾黨立委陳昭姿（左二）、劉書彬（左三）與民間團體上午在立法院舉行「中央自相矛盾！農業部長：特農區不能它用；行政院卻撥國有特農地給南投蓋焚化爐！」記者會。記者曾學仁／攝影
台灣民眾黨立委陳昭姿（左二）、劉書彬（左三）與民間團體上午在立法院舉行「中央自相矛盾！農業部長：特農區不能它用；行政院卻撥國有特農地給南投蓋焚化爐！」記者會。記者曾學仁／攝影

台灣民眾黨立委陳昭姿、劉書彬與民間團體上午在立法院舉行「中央自相矛盾！農業部長：特農區不能它用；行政院卻撥國有特農地給南投蓋焚化爐！」記者會。

農業部長陳駿季針對名間焚化爐案爭議強調特定農業區不能做其他用途，凸顯出農業部農地農用政策與財政部代行政院決行撥地的矛盾，名間鄉反焚化爐自救會與環保團體上午與民眾黨立法委員陳昭姿和劉書彬在立法院舉行記者會，表示行政院、財政部和國產署去年三月有償撥用7.5公頃特農區國有地給南投縣政府蓋焚化爐的缺失，包括違反農發條例農地農用和國產法第38條等，請行政院針對自救會和環團在去年12月提出的訴願，盡速判定陳情人訴願成功，由行政院撤銷原撥地處分，結束這局行政疏失與違法疑慮的爭議，別再讓南投焚化爐案繼續歹戲拖棚。

台灣民眾黨 國產署 行政院

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