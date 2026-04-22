10萬人搶！嘉義國旅自由行補助登錄爆量 議員籲改淡季補助

嘉義市政府率先全國推出國旅自由行補助，3月26日受理網路登錄，4月13日起受理遊客入住申請補助，截至今天逾10萬人登錄，約7千人入住旅宿申請補助，反應熱烈。議員上午質詢要求國旅自由行補助登錄系統，名額數量要即時更新透明，方便遊客規畫旅程，建議國旅自由行補助改旅遊淡季上路；觀光新聞處長鄭雅文說，補助數量會適時發布新聞公告，補助期間有跟旅宿業代表討論。

國旅自由行補助每房每晚補助千元、總經費2000萬元，名額2萬人。4月13日起受理入住申請，截至今天超過10萬人登錄搶名額，有約7千人完成補助申請，反應熱烈。市議員張秀華質詢國旅補助有改善空間。她指出，目前登錄系統未清楚顯示剩餘名額，恐讓遊客規畫行程產生落差，若到5月才安排住宿，可能面臨補助早已用罄，影響旅遊體驗，建議市府優化資訊揭露與報名機制。

張秀華也反映旅宿業聲音，指出正值春季旅遊旺季，住房率普遍達8至9成，即便沒補助，市場需求仍強勁。她認為，補助資源若集中在此時投放，效益恐被稀釋，建議改於每年12月、7至9月等傳統淡季推出，才能真正發揮刺激觀光、平衡淡旺季政策效果。

對此，觀光新聞處長鄭雅文回應，補助13日啟動以來申請踴躍，顯示政策成功吸引人潮。補助方案目的不僅在增加住宿率，更希望引導旅客「專程」造訪嘉市，深化城市旅遊體驗，而非僅作為前往阿里山的中繼站。鄭雅文說，補助時程與旅宿業者討論後決定，設定4月中旬至6月底，期望延續春季旅遊動能，擴大觀光消費效益。她強調，國旅補助不僅短期刺激，更能帶動觀光產業發展。