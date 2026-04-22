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影／知名火雞肉飯吃出刀片…苦主驚嚇：不敢再買 高市衛生局開鍘

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄網友在Threads爆料五福路的嘉義第一名火雞肉飯吃到異物，吐出來驚見一截斷裂刀片。圖／翻攝自Threads
高雄網友在Threads爆料五福路的嘉義第一名火雞肉飯吃到異物，吐出來驚見一截斷裂刀片。圖／翻攝自Threads

又見餐點藏刀片！有高雄網友在Threads爆料五福路的嘉義第一名火雞肉飯吃到異物，吐出驚見一截斷裂刀片，還好沒割破嘴，但仍驚魂未定直呼「太可怕，不敢再買了」；店家坦承絞肉機刀片斷裂不慎掉落，已致歉並退款；高市衛生局將依法開罰。

該名網友發文表示，「買雞肉飯當晚餐帶回家給小孩和老公吃，小孩先吃了一半，剩下的我吃，沒想到突然聽到咔一聲，以為是骨頭，結果吐出來是刀片，還好小孩沒吃到」。

貼文曝光後，不少網友留言「太扯了，通報衛生局」、「看了照片喉嚨都痛」、「如果小孩吃到真的不堪設想」，也有人感嘆「最近幾個月第二次看到吃到刀片，台灣飲食環境實在令人擔憂」。原PO回覆表示，真的很離譜，吐出來嚇到，幸好沒有受傷，「真的很可怕，不敢再買了」。

高市衛生局獲報後，已立即派員前往查察，經查業者已接獲消費者反映並致歉退款，現場比對照片後，確認該刀片為店內絞肉機零件斷裂所致，設備已送廠維修。

衛生局指出，稽查人員檢視作業區已無絞肉機，另檢視滷肉成品未發現異物，但絞肉原料與問題刀片屬同批加工，為避免風險，已要求業者當場全數銷毀。

此外，依食品良好衛生規範準則查核，發現業者有未定期維護器具、冷藏庫未落實溫度紀錄、地面不潔、垃圾桶未加蓋及食材未離地等缺失，飭令限期改善。

衛生局說明，依食品安全衛生管理法第15條規定，食品不得含有異物，違者可依第44條處新台幣6萬元以上、最高2億元以下罰鍰；若未依規定維護環境衛生可依第8條開罰，將持續追蹤業者改善情形，確保作業環境符合規範。

高雄網友在Threads爆料五福路的嘉義第一名火雞肉飯吃到異物，吐出來驚見一截斷裂刀片。圖／翻攝自Threads
高雄網友在Threads爆料五福路的嘉義第一名火雞肉飯吃到異物，吐出來驚見一截斷裂刀片。圖／翻攝自Threads

高雄網友在Threads爆料五福路的嘉義第一名火雞肉飯吃到異物，吐出來驚見一截斷裂刀片。圖／翻攝自Threads
高雄網友在Threads爆料五福路的嘉義第一名火雞肉飯吃到異物，吐出來驚見一截斷裂刀片。圖／翻攝自Threads

衛生局人員稽查後，同批產品已銷毀未在販售。圖／高雄市衛生局提供
衛生局人員稽查後，同批產品已銷毀未在販售。圖／高雄市衛生局提供

高雄 嘉義 衛生局 食安

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