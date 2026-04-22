「非藥物處方」攔截慢性病 北市3區先行

慢性病5成跟生活習慣不良有關，台北市推動主打健康生活的非藥物處方，鎖定30歲以上族群，強調改掉壞習慣比治療更重要。民眾免掛號費參與，執行完畢還能領400元商品卡。

響應國家「健康台灣深耕計畫」政策，台北市醫師公會今天宣布啟動「台北市慢性病防治全人健康智慧照護計劃」，在衛生福利部支持下，打破「只看病」醫療框架，把醫療行為延伸至日常生活，透過基層醫師開立運動、營養、社會、情緒調適等四大非藥物處方，轉介至社區資源進行深度健康管理。

台北市醫師公會理事長洪德仁會前接受媒體聯訪指出，台灣10大死因中，有超過6成與生活型態密切相關，而影響健康的四大因素中，醫療技術僅占10%，遺傳與環境各占20%，剩下的50%「全看你怎麼過日子」。

過去的醫療政策多集中在「生病後的治療」，洪德仁表示，現在要往前，與基層診所合作推動非藥物處方，結合社區健康中心與大學，目標是讓醫師幫忙診斷生活中的壞習慣，以專業引導，幫民眾把運動、飲食與壓力管理融入日常，同時讓大醫院可以專注急、重症。

這項計畫已率先在台北市北投區開跑，目前約20家診所加入，至今開出3600組處方箋、執行率25%；緊接著士林與中山區也有大概20家診所，將於5月1日正式加入服務，目標是年底前開立4.6萬組處方，未來5年計畫擴及全台北12個行政區。

洪德仁說，為了增加民眾參與動力，計畫祭出實質誘因，民眾到特約診所參與計畫「免收掛號費」，且完全不需自付額，只要按照處方內容執行完畢，還能回到原診所領取價值400元的商品卡。

長年深耕北投地區的開業醫師蔡秉勳表示，第一線民眾最常遇到的就是得到處方後，不知道如何獲得協助，整合國家、地方資源，民眾在參與計畫的診所取得處方後，就會得到轉介建議；社區醫師往往要扮演家庭醫師的角色，經由社區醫師介紹，民眾前往社區大學、營養師端尋求服務時，會更安心。