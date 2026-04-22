水域運動安全領航 運動部攜跨部會數據治理

台灣四面環海，島內水域環境多元，但受氣候變遷與活動型態影響，水域風險多元且複雜，事故仍時有發生。運動部全民運動署委託台灣大學康正男教授，辦理「2026年台灣水域運動領航計畫」，近日召開第一次諮詢座談會，透過數據治理，建構基於科學數據的全民水域安全防護網。

與會單位包括：內政部消防署、國家公園署、經濟部水利署、教育部國教署、農業部、海洋委員會海巡署、國家海洋研究院、交通部觀光署、各縣市代表及專家學者。積極建立跨部會的協作機制，蒐整各部會統計資料，

全民運動署主秘蘇錦雀表示，過往水域安全工作多聚焦於校園學生的自救能力與防溺宣導，已奠定良好基礎，運動部自2025年9月9日成立後，政策格局轉向「全民水域安全」的提升。

此次會議明確提出，首先是擴大宣導對象，由學生延伸至各年齡層及所有水域活動參與者；其次是場域延伸，由傳統游泳池走向河川、湖泊及海域等開放水域；最後是資訊的統整，藉由跨部會合作取代分工的方式，期能達到數據治理，建構長期穩固的水域安全文化。

今年計畫的核心任務在於重建跨部會的協作模式，將過往的分工型態轉化為深度合作機制。全民運動署指出，目前各部會在預防、警示到緊急應變環節中時有銜接落差，因此計畫著重資源共享、資訊即時流通與行動銜接，以建構一條從事前預防、風險辨識到後續支持的完整安全鏈。

具體執行作為包括建立長效治理機制，透過與消防署等單位合作，系統性分析溺水事件的時間、地點及成因，利用大數據強化預警能力，並定期滾動修正策略，確保跨部會整合發揮最大效能，解決實務運作中的斷層問題。

除了制度面的改革，正確的水域安全知識與親水態度亦是計畫重點。台灣四面環海且溪流縱橫，水域不僅是風險，更是珍貴的自然資產，因此政策關鍵在於培養民眾「安全與水共處」的能力。未來將透過辦理全民親水體驗與宣導活動，引導民眾在實際參與中認識風險，並習得基本自救與救生概念。

全民運動署強調，透過整合專家學者的專業見解與各部會的實務投入，領航計畫將真正落地生根，引領台灣轉型為一個更安全、更親水的社會，讓水域安全文化成為國民生活的一部分。