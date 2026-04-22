憂被「國家大老闆」當擋箭牌 20年資深社工淚灑行政院

剴剴案社工遭台北地院依過失致死判刑2年，為史上首件社工需為個案身亡負擔刑責。社工工會今天集結逾1600人至行政院前抗議，要求國家負起保證人責任，而非讓社工擔責。高雄市社工工會代表、任職逾20年的社工「阿雀（匿名）」致詞時泣不成聲。她說，很想繼續擔任社工，但近年社工被告、被獵巫，還恐被「國家大老闆」當成擋箭牌，讓她「既真誠又害怕」。

阿雀說，社工是國家政策賦予她的身分，任職20年來，她每天騎車至個案家中、學校、醫院訪視個案，再回到辦公室撰寫個案記錄，並積極參加在職訓練、會議，始終帶著信念走下去，相信社會存在公平正義，也相信人有改變的潛能，為此積極協助個案、勇敢面對變動，同時也清楚「自己不是神，願努力做有溫度的人，傳遞愛的力量，前面沒有路時，我就設法開路。」

長年為弱勢兒少、家庭伸張正義，是相信他們有所改變，能夠翻轉困境。阿雀說，個案雖人走得很慢，但她看見潛能，也永遠記得師長教導，「滴水穿石，成功不必在我」，即是短期看不到個愛的改變，但仍持續努力，擔任社工以來，她看過實務現場各種震撼教育，也曾遭遇職涯低潮，但看著身旁社工友人，車禍骨折、化療仍在工作，她深知自己必須堅強，「我的委屈、難怪不算什麼。」

「我沒有想當績優社工，但我要能幫助個案。」阿雀說，當發現自己能力有限，她回到學校唸書、找前輩交流，「書本告訴我社工要真誠，我付出真心，才能留下20年」，不過，在這2年，她驚覺社工也會被上銬、被告，會成為被獵巫對象，要花錢找律師，她想繼續當社工，但不能忽略上述風險，她雖然手法，但也開始思考，「要不要先存保證金才能繼續當社工。」

阿雀說，她擔心制度會讓社工犧牲，為此必須成為「既真誠服務個案，又真心害怕的社工」，社工身分是國家給的，但近年她受到社工遭上銬的「震撼教育」，也擔心萬一出事，她會不會被「國家大老闆」推出去當擋箭牌？只能自救或向媽祖、向天上的爸爸祈求，社工是國家政策的執行者，政府不只應該負責，更應該當基層社工最堅實後盾。