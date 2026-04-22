快訊

「方洲六」是哪位？民眾檢舉違停遭盜個資狂訂餐廳 警一查竟是自己人幹的

「兩湖論壇」登場遇賴清德出訪喊卡 陸代表超尷尬飄到許淑華後方

一度站上3萬8！台股收漲273點 聯發科漲停領47檔收盤站上千元

聽新聞
0:00 / 0:00

憂被「國家大老闆」當擋箭牌 20年資深社工淚灑行政院

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
高雄市社工工會代表、任職逾20年的社工「阿雀（匿名）」致詞時泣不成聲。她說，雖很想繼續擔任社工，但近年發現社工會被告、被獵巫，還恐被「國家大老闆」當成擋箭牌，讓她「既真誠又害怕」。記者林琮恩／攝影
高雄市社工工會代表、任職逾20年的社工「阿雀（匿名）」致詞時泣不成聲。她說，雖很想繼續擔任社工，但近年發現社工會被告、被獵巫，還恐被「國家大老闆」當成擋箭牌，讓她「既真誠又害怕」。記者林琮恩／攝影

剴剴案社工遭台北地院依過失致死判刑2年，為史上首件社工需為個案身亡負擔刑責。社工工會今天集結逾1600人至行政院前抗議，要求國家負起保證人責任，而非讓社工擔責。高雄市社工工會代表、任職逾20年的社工「阿雀（匿名）」致詞時泣不成聲。她說，很想繼續擔任社工，但近年社工被告、被獵巫，還恐被「國家大老闆」當成擋箭牌，讓她「既真誠又害怕」。

阿雀說，社工是國家政策賦予她的身分，任職20年來，她每天騎車至個案家中、學校、醫院訪視個案，再回到辦公室撰寫個案記錄，並積極參加在職訓練、會議，始終帶著信念走下去，相信社會存在公平正義，也相信人有改變的潛能，為此積極協助個案、勇敢面對變動，同時也清楚「自己不是神，願努力做有溫度的人，傳遞愛的力量，前面沒有路時，我就設法開路。」

長年為弱勢兒少、家庭伸張正義，是相信他們有所改變，能夠翻轉困境。阿雀說，個案雖人走得很慢，但她看見潛能，也永遠記得師長教導，「滴水穿石，成功不必在我」，即是短期看不到個愛的改變，但仍持續努力，擔任社工以來，她看過實務現場各種震撼教育，也曾遭遇職涯低潮，但看著身旁社工友人，車禍骨折、化療仍在工作，她深知自己必須堅強，「我的委屈、難怪不算什麼。」

「我沒有想當績優社工，但我要能幫助個案。」阿雀說，當發現自己能力有限，她回到學校唸書、找前輩交流，「書本告訴我社工要真誠，我付出真心，才能留下20年」，不過，在這2年，她驚覺社工也會被上銬、被告，會成為被獵巫對象，要花錢找律師，她想繼續當社工，但不能忽略上述風險，她雖然手法，但也開始思考，「要不要先存保證金才能繼續當社工。」

阿雀說，她擔心制度會讓社工犧牲，為此必須成為「既真誠服務個案，又真心害怕的社工」，社工身分是國家給的，但近年她受到社工遭上銬的「震撼教育」，也擔心萬一出事，她會不會被「國家大老闆」推出去當擋箭牌？只能自救或向媽祖、向天上的爸爸祈求，社工是國家政策的執行者，政府不只應該負責，更應該當基層社工最堅實後盾。

社工 行政院

延伸閱讀

影／「被推出去當擋箭牌」 社工團體今政院前陳情

逾1600社工政院陳抗要「卓榮泰踹共」 要求政府擔責、勿讓社工淪替罪羔羊

剴剴案社工遭判刑 工會號召逾500明上街「國家才是兒少權益保證人」

剴剴案社工12頁判決公布 合議庭論述保證人地位依「個案判斷」

相關新聞

逾1600社工政院陳抗要「卓榮泰踹共」 要求政府擔責、勿讓社工淪替罪羔羊

剴剴案社工被依過失致死判刑，引發社工界憤慨，逾1600位社工今天集結行政院門口，要求政府道歉、負起保證人責任，別讓制度風險層層下放，強加第一線社工身上。社工大喊「社工拒當替罪羔羊，保證人地位國家扛」，因多次向衛福部陳情未果，要求行政院長卓榮泰出面接下逾萬名社工連署書，不過，政院最終僅派副處長層級出面，社工怒喊「卓榮泰踹共！」

影／知名火雞肉飯吃出刀片…苦主驚嚇：不敢再買 高市衛生局開鍘

又見餐點藏刀片！有高雄網友在Threads爆料五福路的嘉義第一名火雞肉飯吃到異物，吐出驚見一截斷裂刀片，還好沒割破嘴，但仍驚魂未定直呼「太可怕，不敢再買了」；店家坦承絞肉機刀片斷裂不慎掉落，已致歉並退款；高市衛生局將依法開罰。

影／「被推出去當擋箭牌」 社工團體今政院前陳情

台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情，遞交由9500人／單位連署「社工是助人者，不是刑法上的保證人」之連署信以及國家才是保證人地位的物件給行政院。

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

明天要變天了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，鋒面系統已建立，目前位於中國長江流域，預計今天夜晚逐漸東移，明天上午至中午間，抵達台灣上空，並影響到周五。這波鋒面結構目前來看相當完整，影響期間，各地容易雷陣雨，雷雨帶發展旺盛時，須注意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。

幾點去診所人最少？醫揭最佳就診時段：避開高峰降低感染風險

臉書粉專「臭寶爸-兒科陳敬倫醫師」分享，不少新手爸媽擔心帶孩子到診所就醫時，反而增加感染風險，因而詢問何時人潮較少。對此，他以自身觀察整理「診所攻略」，從一天、一週到一年不同時段，分析看診高峰與低谷，提供家長參考。

人生是一本書！生活達人激推圖書館「借人」服務：爸爸是館藏

生活達人陳映如近日在臉書分享，新北市立圖書館推出的一項特別的免費服務「真人圖書館（Human Library）」，主打「借人」而非借書的概念，讓民眾可以直接與不同領域的人對話交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。