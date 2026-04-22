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人工生殖補助新生兒突破3萬名 新制年齡放寬、規定一次看

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
不孕症試管嬰兒補助方案上路，至115年4月12日，成功產下3 萬4,219 名嬰兒。本報資料照片
不孕症試管嬰兒補助方案上路，至115年4月12日，成功產下3 萬4,219 名嬰兒。本報資料照片

因應少子女化對策，以及減輕不孕夫妻接受試管嬰兒療程的經濟負擔，衛福部自110年7月起推動「不孕症試管嬰兒補助2.0」，截至115年4月12日，合計已有14萬6,132件通過資格審查，其中12萬2,951件已完成施術療程並申請獲得補助，成功產下3萬4,219名嬰兒。

國健署表示，補助方案名稱由「體外受精（試管嬰兒）人工生殖技術補助方案」修正為「不孕症試管嬰兒補助3.0方案」，主要針對「胚胎植入數」的年齡門檻與「胎次計算」方式進行調整，舊制是以39歲為分界，本次下修為38歲，適用於115年4月1日起進行植入的療程。

為提升母嬰健康、減少多胞胎風險，實施不孕症補助方案限制植入胚胎數，年齡未滿38歲限制植入1個胚胎；38歲至44歲則限制為最多2個。國健署指出，人工生殖若植入多個胚胎，常導致多胞胎妊娠，後續常產生妊娠併發症，如妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病、早產、胎兒生長遲滯、低出生體重等。

為守護母嬰健康，過去的2.0方案規定受補助者若未滿36歲，每次最多植入1個胚胎；36至未滿45歲，每次最多植入2個胚胎。國健署強調，這是為了進一步降低多胞胎妊娠的風險，順應單一胚胎植入之國際趨勢，經參考相關實證並與相關醫學會及國內專家討論後所訂定。

「不孕症試管嬰兒補助2.0 方案」之補助金額，大約可涵蓋接受試管嬰兒療程醫療費用的53%，「不孕症試管嬰兒補助3.0方案」上路後，平均可涵蓋77%，其中受補助者年齡未滿39歲者，可達到84%。若以每年有2.6萬個療程獲得加碼補助估算補助，所需經費大約從17.9億元增加至25.8億元，增加約7.9億元。

另外，每胎補助次數「重計歸零」，「不孕症試管嬰兒補助3.0」鼓勵生第二、三胎，補助金額比照第一胎最高標，未滿39歲最高補助15萬元。無論之前是自然懷孕或自費試管生育，只要檢附生產證明，就能享有「每一胎」重新起算的補助資格，符合資格者，可向衛福部認可的人工生殖機構申請。

衛福部 不孕症 國健署

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