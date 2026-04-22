少油清淡≠健康！醫曝飲食結構錯誤 「促肝臟自製膽固醇」

醫師黃軒在臉書發文指出，不少患者在門診常有疑問：「明明飲食很清淡，為何膽固醇反而升高？」他直言，許多人以為少油少肉就能控制血脂，實際上，錯誤的飲食結構反而可能讓膽固醇失控。

黃軒觀察，門診常見患者不吃炸物、不碰紅肉、三餐清淡，檢查結果卻顯示低密度脂蛋白膽固醇（LDL）偏高。問題往往不在「油脂攝取」，而是忽略了其他關鍵因素，導致身體自行合成更多膽固醇。

首先是精緻碳水攝取過多。白飯、白麵包與含糖飲料會刺激胰島素分泌，進一步促使肝臟製造膽固醇。換句話說，即使少吃油脂，只要糖分過高，身體仍可能「自行產油」，讓血脂數值上升。

此外，基因因素也不可忽視。部分患者屬於家族性高膽固醇，即使飲食控制得宜，數值仍偏高，需透過醫療介入。醫師也提醒，膳食纖維攝取不足會影響膽固醇代謝，可溶性纖維有助於排出膽汁酸，但多數人攝取量遠低於建議標準，成為隱形風險。

黃軒強調，真正有效的方式並非單純「清淡飲食」，而是調整飲食結構，例如早餐攝取高纖與蛋白質、午餐搭配好油與蔬菜、晚餐降低糖分與精緻澱粉比例。核心關鍵在於比例平衡，而非一味減少油脂。

根據統計，台灣20歲以上成年人約有兩成有高血脂問題，但診斷率僅約五成，不少人直到發生心肌梗塞或中風才發現異常。為此，衛生福利部與醫學會提出「2025台灣血脂管理臨床路徑共識」，建議高風險族群應將壞膽固醇控制在70mg/dL甚至55mg/dL以下。

奇美醫院心臟科系加護病房科主任李威杰曾指出，隨著飲食西化與作息不規律，高血脂已有年輕化趨勢，且近半患者在重大心血管事件發生後才確診。研究顯示，壞膽固醇每下降38.7mg/dL，可降低22%重大心血管事件風險，凸顯積極控制的重要性。

最新共識也強調「分層治療」，依風險程度設定不同目標值。低至中風險族群可先透過飲食、運動與生活調整介入，高風險者則需搭配藥物治療與定期追蹤。醫師提醒，血脂會隨年齡逐漸累積，應提早預防與管理，才能降低未來心血管疾病風險。