快訊

「方洲六」是哪位？民眾檢舉違停遭盜個資狂訂餐廳 警一查竟是自己人幹的

「兩湖論壇」登場遇賴清德出訪喊卡 陸代表超尷尬飄到許淑華後方

一度站上3萬8！台股收漲273點 聯發科漲停領47檔收盤站上千元

聽新聞
0:00 / 0:00

9成兒童水果吃不夠恐影響免疫力！醫師建議早餐這樣調整

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
專家提醒，全台逾九成兒童水果攝取不足，削弱免疫防線。記者廖靜清／攝影
專家提醒，全台逾九成兒童水果攝取不足，削弱免疫防線。記者廖靜清／攝影

台灣已進入腸病毒流行高峰，多數家長可能忽略一項影響孩子健康的關鍵因素：水果攝取不足。台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵表示，全台超過九成兒童未達建議水果攝取量，恐導致免疫力下降、感染風險升高，呼籲從日常飲食著手，特別是「早餐加一份水果」，及早補強免疫防線。

根據國健署調查，國人普遍存在營養失衡問題，尤其水果攝取明顯不足。邱政洵指出，水果是六大類食物中「最容易被忽略、卻也最容易補足」的一環，且對兒童免疫系統發展至關重要。一旦攝取不足，不僅會削弱免疫防禦，也可能影響生長發育與腸道健康。

「維生素C是維持白血球正常功能的重要營養素，若攝取不足，恐使殺菌能力下降，提高感染風險。」邱政洵說，水果富含膳食纖維，有助於促進腸道蠕動、穩定血糖和降低膽固醇。其天然酵素是維持腸道健康的利器，人體約七成免疫細胞集中於腸道，若缺乏纖維，將連帶影響全身免疫調節能力。

不少家長選擇以維生素補充品替代水果，醫界強調效果有限。台灣兒童感染症醫學會常務監事黃玉成指出，天然水果中的維生素C、膳食纖維與多酚等成分，具有「協同作用」，非單一營養素可取代。相關研究顯示，透過天然食物攝取維生素C，能提升免疫細胞活性、縮短感冒症狀持續時間，甚至改善情緒與疲勞感。

臨床證實，透過攝取奇異果補充天然維生素C，在情緒困擾的改善與活力提升的效果上，皆顯著優於單一維生素C片劑。黃玉成教授建，在選擇水果可以優先考慮高營養密度、高維生素C、高膳食纖維的水果，讓其產生的協和作用快速補齊免疫缺口，維持兒童免疫力。

根據衛福部調查，7至12歲的小學生中，僅6.4%達到每日「兩份水果」的建議攝取量，家長也僅5.9%達到。董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，最新的「台灣每日飲食指南2026草案」及「美國飲食指南2025-2030」均強調選擇原型、高營養密度食物，每天攝取多種顏色蔬菜與水果即「彩虹攝食原則」。

許惠玉提醒，許多民眾誤以為果汁可取代水果，或擔心水果糖分導致發胖，實際上加工果汁常流失膳食纖維，且可能額外添加糖分，反而增加健康負擔。「原型水果」才是關鍵，包含奇異果、芭樂、小番茄等，不僅營養密度高，也能提供完整膳食纖維與植化素，有助抗氧化與調節免疫功能。

只要控制攝取水果份量，並不會造成體重增加。黃玉成建議，早餐是補充營養的最佳時機，經過一夜空腹後，身體對營養吸收效率較高。將一份高營養密度水果納入早餐，不僅方便準備，也能快速補足維生素與纖維缺口，啟動一天的免疫防護機制。

兒童感染症醫學會攜手董氏基金會呼籲，多吃蔬果鞏固兒童的免疫防線，尤其是選擇高營養密度的水果。記者廖靜清／攝影
兒童感染症醫學會攜手董氏基金會呼籲，多吃蔬果鞏固兒童的免疫防線，尤其是選擇高營養密度的水果。記者廖靜清／攝影

國健署 感冒 水果

延伸閱讀

苦瓜不只清熱解毒！ 控血糖、降膽固醇 「這吃法」保留最多營養

研究：熬夜僅睡5.5小時 易暴食500大卡害減重破功

美式賣場限時優惠掀搶購潮！「百香蘋果」酸甜黃金比例，一吃就愛上的雙果滋味

相關新聞

逾1600社工政院陳抗要「卓榮泰踹共」 要求政府擔責、勿讓社工淪替罪羔羊

剴剴案社工被依過失致死判刑，引發社工界憤慨，逾1600位社工今天集結行政院門口，要求政府道歉、負起保證人責任，別讓制度風險層層下放，強加第一線社工身上。社工大喊「社工拒當替罪羔羊，保證人地位國家扛」，因多次向衛福部陳情未果，要求行政院長卓榮泰出面接下逾萬名社工連署書，不過，政院最終僅派副處長層級出面，社工怒喊「卓榮泰踹共！」

影／知名火雞肉飯吃出刀片…苦主驚嚇：不敢再買 高市衛生局開鍘

又見餐點藏刀片！有高雄網友在Threads爆料五福路的嘉義第一名火雞肉飯吃到異物，吐出驚見一截斷裂刀片，還好沒割破嘴，但仍驚魂未定直呼「太可怕，不敢再買了」；店家坦承絞肉機刀片斷裂不慎掉落，已致歉並退款；高市衛生局將依法開罰。

影／「被推出去當擋箭牌」 社工團體今政院前陳情

台北社會工作人員職業工會與37個團體共同發起「0422國家才是兒少生存權益保證人地位」抗議行動，今天在行政院前陳情，遞交由9500人／單位連署「社工是助人者，不是刑法上的保證人」之連署信以及國家才是保證人地位的物件給行政院。

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

明天要變天了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，鋒面系統已建立，目前位於中國長江流域，預計今天夜晚逐漸東移，明天上午至中午間，抵達台灣上空，並影響到周五。這波鋒面結構目前來看相當完整，影響期間，各地容易雷陣雨，雷雨帶發展旺盛時，須注意瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。

幾點去診所人最少？醫揭最佳就診時段：避開高峰降低感染風險

臉書粉專「臭寶爸-兒科陳敬倫醫師」分享，不少新手爸媽擔心帶孩子到診所就醫時，反而增加感染風險，因而詢問何時人潮較少。對此，他以自身觀察整理「診所攻略」，從一天、一週到一年不同時段，分析看診高峰與低谷，提供家長參考。

人生是一本書！生活達人激推圖書館「借人」服務：爸爸是館藏

生活達人陳映如近日在臉書分享，新北市立圖書館推出的一項特別的免費服務「真人圖書館（Human Library）」，主打「借人」而非借書的概念，讓民眾可以直接與不同領域的人對話交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。