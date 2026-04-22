大數據揭30歲就會血管硬化 醫籲彩虹飲食抗氧

血管硬化不再是高齡專利，據最新健檢大數據顯示，30歲就可能出現血管硬化，醫師呼籲透過彩虹飲食，攝取多樣化蔬菜，同時應如校園時期體育課，規律運動，保養血管逆轉風險。

根據健檢機構3.8萬筆「動脈硬化儀」大數據發現，約3成受檢者已有動脈硬化；依年齡層分析，30歲族群，有10%出現動脈硬化徵兆、40歲族群攀升至21%、50歲族群達42%，顯示每增加10歲動脈硬化比例幾乎倍數成長。

聯安診所心臟內科主任施奕仲近日透過新聞稿分析，血管硬化並不是突然發生，而是隨著年齡與生活型態逐步累積的結果。談到血管硬化，很多人以為自己年紀還沒到，不需要擔心，但現代職場多為久坐型工作，看似沒有負荷，卻可能讓血管在日復一日中逐漸失去彈性。

施奕仲常用一個簡單的比喻來說明，就像每天都有在打籃球的人，體能通常會維持得比較好；血管也是一樣，需要規律刺激，功能才維持得住。當身體有運動時，心臟收縮與舒張更明顯，血流對血管壁刺激也較規律，有助維持血管彈性。

若長期缺乏運動，血管缺乏訓練，彈性逐漸下降，面對壓力變化緩衝能力隨之下降。施奕仲說，當情緒波動、血壓突然升高，健康血管可透過擴張調節壓力；但彈性不佳血管較堅硬、血管變得比較脆，容易突然破掉，可能增加腦出血、主動脈剝離等心血管事件發生。

施奕仲指出，在健檢數據顯示，70%異常個案屬於「輕度硬化」，這代表大多數人在問題惡化前，仍有很大的逆轉空間。透過規律運動、飲食改善與三高控制，血管狀態有機會逐步找回彈性，對於久坐或是少運動的上班族來說，重建生活型態是守住健康的關鍵。

施奕仲建議，血管的營養補給應落實「少油、少糖、少鹽」並戒除菸酒。同時搭配彩虹飲食，攝取多樣化蔬菜，如彩虹蔬菜、黑白菌菇，確保抗氧化營養均衡；選擇富含Omega-3脂肪酸的小型海魚，如鯖魚、秋刀魚，減少食用大型海魚，降低重金屬累積風險。

施奕仲另提到，規律運動不能少，他說，基本上，現在許多民眾離開校園後，就再也沒有規律運動的習慣，事實上，血管保養處方應該從校園後的「第一堂體育課」開始，建議以快走、慢跑、游泳或飛輪為主。

施奕仲指出，規律運動必須是每週至少5天每次30分鐘或每週3次每次1小時，如同校園時期的體育課，一定要規律；運動強度需達中等強度以上，理想心跳建議達到最大心跳率的80%，才能有效訓練血管的收縮與舒張能力。